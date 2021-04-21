'Sınavların ertelenmesi gerekirse derhal yaparız'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgının seyrine göre 3 Mayıs'ta yapılacak sınavların ertelenebileceğine dikkat çekti: Bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde gerekeni yaparız.

Bakan Selçuk, Küresel Salgın Döneminde Çocukların Ruh ve Beden Sağlığı konulu çevrim içi etkinlikte anne ve babalara seslendi.

9, 10 ve 11'inci sınıf sınavların 3 Mayıs'a ertelenen sınavlarının risk durumuna göre tekrar ertelenebileceği sinlayini veren Bakan Selçuk şöyle konuştu:

"Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden açıp kapatmalar oluyor. 3 Mayıs’taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız."