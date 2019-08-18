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Üniversitelerde kadro yetersiz

18 Ağustos 2019, Pazar 17:42
ÖSYM verilerine göre 78 üniversiteye bağlı 273 bölümde profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi bulunmuyor. Bu durum üniversitelerde kadroların yetersiz oluşunu gözler önüne seriyor.

ÖSYM verilerine göre 78 üniversiteye bağlı 273 bölümde profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi yok. Bu akademisyensiz bölümler toplam 14 bin 421 kontenjana sahip. Bölümlerin bin 434’ünde hiç profesör bulunmazken, 743 tanesinde ise doçent dahi yok. Üniversitelere e –kayıtlar başlarken Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih kılavuzu verilerine göre 122 devlet üniversitesinden 78’inde 273 bölümde profesör doktor, doçent doktor veya doktor öğretim üyesi bulunmuyor. Akademisyensiz bölümler toplam 14 bin 421 kontenjana sahip. Bu üniversiteler arasında köklü geçmişe sahip Boğaziçi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi gibi üniversiteler de var. Bunun yanı sıra bin 694 bölümde 5 kişiden az akademisyen bulunurken, bunların 642’sinde 3 akademisyen, 96’sında 2 akademisyen, 24’ünde ise yalnızca 1 akademisyen yer alıyor. 1.434 bölümde hiç profesör yok. Bunların 743’ünde ise doçent dahi yok. Bin 400 bölümde akademisyen başına 10’dan fazla öğrenci düşüyor. 444 bölümde akademisyen başına 20’den fazla, 50 tanesinde ise akademisyen başına 35’ten fazla öğrenci düşüyor. Tüm bunların yanı sıra akademisyen başına 70 öğrencinin düştüğü bölümler de mevcut.

37 bankacılık bölümünün 21’inde akademik kadro yok

 

En çok akademisyenin tıp, diş hekimliği ve veterinerlik fakültelerinde olduğu gözlenirken, hemen ardından ise ağırlıklı olarak ilahiyat bölümleri geliyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ise hiç profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi bulunmazken akademisyeni olmayan bölümler arasında ise hiçbir ilahiyat fakültesi yer almıyor. Bunun yanı sıra profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi bulunmayan bölümler arasında birinci sırada ise hemşirelik bölümleri yer alıyor. Toplamda 98 tane bulunan hemşirelik bölümlerinin 26’sında akademik kadro bulunmuyor. Akademik kadrosunda profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi bulunmayan bölümler ağırlıklı olarak eşit ağırlıktan öğrenci alan bölümlerden oluşuyor. Bunlar arasında ise 21 tane bankacılık bölümü ve 20 tane uluslararası ilişkiler/ticaret bölümleri öne çıkıyor. Toplamda 37 bankacılık bölümü bulunurken bunların 21’inde akademik kadro yok.

Popülistliğin sonucu

BirGün’ün haberine göre, konuyu değerlendiren Prof. Dr. Erhan Erkut, “Elimizde yeterli sayıda akademisyen olmadığı halde; popülist sebeplerle, ‘Öğrenciler üniversite görsünler, üniversite okusunlar’ mantığıyla çok fazla üniversite açıldı. Tıp ve hukuk gibi bölümlerde akademisyen sayısında sıkıntılı olmasına rağmen her yere bu bölümler açılıyor. Taşıma suyuyla değirmen çevirmeye, başka okullardan gelen akademisyenlerle işleri halletmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler: Üniversite, kadro
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