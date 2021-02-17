YÖK, üniversiteler ile ilgili kararını açıkladı

YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi. Salgın endişesiyle eğitimlere devam etmek istemeyen öğrenciler kayıt dondurabilecek.

Üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin ayrıntılı açıklamayı YÖK Başkanı Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptı. Saraç, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verildiğini duyurdu. Yerinde karar üniversitelerin Saraç, üniversitelerin kendi kararlarını salgın verilerin durumuna göre alacağının altını çizdi. Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun bugünkü toplantısı sonrası alınan kararlar şöyle: - Uygulamalı eğitim “azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması” şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüzyüze yapılabilecek. - Teorik eğitimler ise Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri doğrultusunda mümkün olduğunca çevrim içi yapılabilecek. Öğrencilere kayıt dondurma hakkı - Sağlık Bakanlığı ile dönem ortasında tekrar bir değerlendirme yapılacak. - Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrenciler kayıt dondurabilecek. - Küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde de yoğunlaşmanın önemli olması hasebiyle rehberlik hizmetlerine ağırlık verilecek.

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