İMAMOĞLU SORUŞTURMASININ HUKUK ZEMİNİNDE YÜRÜTÜLMEMESİ VE YARGI ELİYLE YAPILAN DARBE GÖRÜNTÜSÜ VERMESİNE İÇTE VE DIŞTA GÖSTERİLEN TEPKİLER BÜYÜK.

Bu tablo hukuk devletine yakışmıyor - Demokrasimiz, ekonomimiz ve dış itibarımız zarar görecek

İBB soruşturmasında gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı

MÜFETTİŞ İNCELEMESİ GEREKİRDİ

Ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği bilgi notunda, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilgili sair kişiler hakkında yapılan adlî soruşturma, hukuk zemininde yürütülmemektedir. Usulüne göre yapılmış müfettiş incelemesi olmaksızın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî soruşturma sürecinin başlatılması, doğru olmamıştır" ifadesini kullandı.

HALK İRADESİYLE BİLEK GÜREŞİ

Kültür ve Millî Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik, “Olağan dışı tedbir ve kararlar vermek, fiilen sıkıyönetim uygulamasıdır” dedi. “Halkın iradesi ile bilek güreşi yapılamayacağını vurgulayan Çelik, “Herkesten önce iktidar, siyasî rakibinin hukukuna sahip çıkmalı ki, hem halkın, hem de bütün dünyanın gözünde saygın olsun. Olan, dar gelirli, zaten zar zor geçinen vatandaşa oluyor. Yazıktır, günahtır” diye konuştu.

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Demokrasiyi tahrip eden hukuksuzluğa büyük tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma “demokrasiyi tahrip ettiği ve hukuksuz olduğu” ifade edilerek, tepki çekmeye devam ediyor.

Kültür ve Millî Eğitim Eski Bakanı Hüseyin Çelik, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi, kendisinin ve birçok çalışma arkadaşının gözaltına alınmasının kabul edilebilir şeyler olmadığını söyledi.

Çelik, “Olağanüstü hâl ilan etmeden olağan dışı tedbir ve kararlar vermek, fiilen sıkıyönetim uygulamasıdır. Unutulmamalıdır ki, AK Parti benzer yollardan geçerek iktidar oldu. O gün Sayın Erdoğan’a yanlıştı, bugün Sayın İmamoğlu’na yapılanlar da yanlıştır” değerlendirmesinde bulundu. Halkın iradesi ile bilek güreşi yapılamayacağını vurgulayan Çelik, “Herkesten önce iktidar, siyasî rakibinin hukukuna sahip çıkmalı ki, hem halkın gözünde hem de bütün dünyanın gözünde saygın olsun. Bütün bu olup bitenlerin, zaten kırılgan olan ekonomimize çok büyük zararlar verdiği açıktır. Olan, dar gelirli, zaten zar zor geçinen vatandaşa oluyor. Yazıktır, günahtır” dedi.

Özgenç: Adlî soruşturma süreci yanlış

Ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği bilgi notunda, ‘’İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilgili sair kişiler hakkında yapılan adlî soruşturma, hukuk zemininde yürütülmemektedir. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlar bünyesindeki iş ve işlemlere ilişkin olarak usulüne göre yapılmış müfettiş incelemesi olmaksızın ve gerekli izinler alınmaksızın, hangi mülahazayla olursa olsun, doğrudan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî soruşturma sürecinin başlatılması, doğru olmamıştır’’ ifadesini kullandı.

Yavaş: Çözüm parlamenter sistem

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına, “Ben uçakta gelirken de televizyonlara baktım, bütün dünya bunu konuşuyor ve Türkiye’deki yargıya olan güvenin azaldığını söylüyorlar.

Böyle bir ülkeyle hiç kimse ticaret de yapmak istemez, ilişki de kurmak istemez. Dolayısıyla bir an evvel parlamenter sisteme geçilecek yolların açılması, tarafsız ve bağımsız yargının kurulması gerekir. Eğer biz hukuka güvenmeyeceksek neye güveneceğiz” sözleriyle tepki gösterdi. Ankara - Anka

İstanbul Barosu: Yargı darbesine hayır

İstanbul Barosu İBB Başkanı İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve toplantı yasaklarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yargı eliyle darbeye hayır. Şehrimizin seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılan operasyon yargı eliyle hukukun ve demokrasinin katledilmesidir. İfade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yapma hakkı demokratik toplumun gereğidir. Ancak bugün yargı, bağımsız ve tarafsız olması gereken bir güç olmaktan çıkmış, siyasal iktidarın bekası için hareket eden bir baskı mekanizmasına dönüştürülmüştür. Bu süreç, yalnızca bireylere değil, demokratik topluma ve değerlere yönelik bir saldırıdır” dedi. İstanbul - Anka

Bu dosyalarla Yaradan’ın huzuruna varılmaz

Karar Gazetesi Yazarı Ahmet Taşgetiren, iktidarı eleştirerek İBB’ye operasyon ve İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını şu sözlerle yorumladı: “‘Bizimkiler….’ vardı bir, ‘Bizimkiler…’ Adaletsizliklerden en çok onlar mağdur olmuşlardı. Şimdi o ‘Bizimkiler’in zamanı… ‘Kumpas’lar da onların zamanında yaşandı, ‘Kumpas’ların arkasındakiler de onlar oldu. Bazen timsah göz yaşları döktüler… Ama ‘Adaletsizlik – insanların yaşadığı acılar - zulümler’ bir ‘Vebal yükü’ gibi yüklendi sırtlarına… İçleri rahat mıdır? Kitleler içine sindirmekte midir çarpıklıkları sadece ‘Bizimkiler’in iktidarı devam etsin diye? ‘Bizimkiler’ hâlâ ‘Bizimkiler’ midir sahiden? Yoksa Yaradan’ın huzuruna götürülemeyecek dosyalar kalpleri bürümüş müdür?”

Haber Merkezi

Mehmet Kara - Ankara

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