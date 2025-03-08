İktidarın gündemi siber, halkın gündemi biber

TBMM’de görüşülmekte olan Siber Güvenlik Kanunu üzerine söz alan TBMM KİT Komisyonu üyesi ve Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “İktidarın gündeminde basın ve ifade özgürlüğünü yok edecek, konut dokunulmazlığı ortadan kaldıracak, kişisel özgürlükleri ifşa edecek ‘Siber’ var. Halkın gündeminde ise sofrasına koyacağı biber var, zeytin var, peynir var. Halkın gündeminde geçim sıkıntısı var” dedi.

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