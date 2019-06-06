"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Sandıklara sahip çıkacağız

06 Haziran 2019, Perşembe 20:45
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Sandıklara sahip çıkıldığı takdirde ki çıkacağız. Her ilçeye seçim günü 4 milletvekili düşecek. Her sandığın başında bir avukat arkadaşımız görevli olacak” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ramazan Bayramı dolayısıyla partisinin genel merkezinde partililerle bayramlaştı. Bayramlaşma programında gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, Ramazan Bayramı’nın Türk milletine bereket, hayır, barış, birlik ve beraberlik getirmesini diledi. Akşener, 23 Haziran’da İstanbul’da seçimlerin tekrarlanacağını anımsatarak, “İstanbul’da yaptığımız çalışmalarda Sayın İmamoğlu, bu seçimi kazanacak gibi görünüyor. Dolayısıyla bir kafa karışıklığı yayılmaya çalışılıyor. Ona  kimsenin itibar etmemesi lâzım, sandıklara sahip çıkıldığı takdirde ki çıkacağız. Her ilçeye seçim günü 4 milletvekili düşecek. Her sandığın başında bir avukat arkadaşımız görevli olacak. Dolayısıyla milletimizin bu milli irade gaspına, milli irade hırsızlığına bir cevap vereceğini biliyoruz. Sayın İmamoğlu sadece Millet İttifakı’nın adayı iken şu anda 16 milyon İstanbullunun adayı olmuştur. Her şey iyi olacak, her şey iyi ve güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu karara amenna diyecek mi?

Akşener, “Seçmenin kafasının karıştırılmasına yönelik davranış biçimlerini biz siyasilerin engellemesi gerekiyor. Seçmen görevini yapacak, yaptığı takdirde göreceksiniz Sayın İmamoğlu, 23 Haziran’da da bu seçimi kazanacak ve çok merak ediyorum, bu defa Sayın Erdoğan bu karara amenna diyecek mi?” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, hakimlerin yer değişikliğiyle ilgili konularda YSK’nin değil HSK’nin yetkili olduğuna dair değerlendirmesi sorulan Akşener, Erdoğan’ın son dönemdeki hiçbir sözünü anlamadığını belirtti. “Anladığım tek bir şey var, ‘İstanbul’u her şartta, ne pahasına olursa olsun istiyorum’ tavrını anlıyorum bir tek” diyen Meral Akşener, Erdoğan’ın sokaktan uzaklaştığını söyledi. Şube müdürü konumundakilerin AKP genel başkan yardımcılarını azarladığı yeni bir dönemde olunduğunu savunan Akşener, “AKP’nin kurumsal yapısının, onu yöneten insanların sarayda bürokrasi görevini yürütenler karşısında kıymetiharbiyesinin kalmadığı bir dönemden geçiyoruz. Saraylar yeni bir kültür, yeni değerler silsilesi oluşturur ve vatandaştan kopulmasını sağlarlar. Sayın Erdoğan bu pozisyonda, şu anda onun için ne söylediğini ne kendi anlıyor ne biz anlıyoruz” dedi.

 

Etiketler: meral akşener
Okunma Sayısı: 113
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müslümanlara yönelik saldırılar azaldı

    Kriz üniversitelileri de vurdu

    Körfez, Türkiye’den vazgeçmiyor

    Türkiye’deki kriz Avrupa’yı da etkiledi

    Sandıklara sahip çıkacağız

    Tasarruf millî görevdir

    60 milyon çocuk aç

    Ben aynı zamanda demokrasi mücadelesi vereceğim

    Sudanlı muhalifler: Ölü sayısı 108 - Resmi makamlar: Ölü sayısı 46'yı geçmedi

    MSB: Generallere yönelik sözlere suç duyurusunda bulunulacak

    Meteoroloji'den 11 şehre sağanak uyarısı

    Dönüş yolculuğu başladı

    4 kişinin öldüğü Kocaeli'deki depo yangınında son durum?

    Afrika Birliği'nden 'Sudan' kararı

    Şehit Onbaşı Fatih Öz'ün naaşı memleketine uğurlandı
    📷

    Böyle bir tünelden geçtiniz mi?

    'Plastikler içerisinde en zararlısı'

    Vezneciler'deki terör saldırısının üzerinden 3 yıl geçti

    Endonezya'da 17 mürettebat halen kayıp

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Ahmet BATTAL

    Ne yöne dönelim?
    Faruk ÇAKIR

    Bir gurbetçinin bayram hatırası
    Süleyman KÖSMENE

    Kötü birine iyilik edilmez mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Kırmızı kurdelenin sırrı
    Abdullah ŞAHİN

    Mevlâ görelim neyler
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Sayılı günler
    Ahmet Cemil Çökren

    Âhiret kurtarıcıları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.