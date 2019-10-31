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31 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Nurdan Katreler

31 Ekim 2019, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

 

نوردن قطره لر

حيات، خلقتِ عالمڭ أڭ مهمّ نتيجه‌سى اولان شكر و عبادت و حمد و محبّتى نتيجه ويرن بر سرِّ أعظمدر.

Nurdan Katreler

Hayat, hilkat-i âlemin en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbeti netice veren bir sırr-ı a’zamdır.

Lem'alar, s.629

 

 

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