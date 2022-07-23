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23 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

215 bin yolcuyu ağırladı

23 Temmuz 2022, Cumartesi 16:27
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ’nin en uzun rotalarından Ankara-Kars hattı Doğu Ekspresi ile bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 215 bin kişi yolculuk yaptı.

Yolcularını, eşsiz manzaralara sahip 25 saatlik güzergahında masalsı bir yolculuğa çıkaran ve sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ünü artan Doğu Ekspresi’ne olan ilgi bu yılın ilk 6 ayında da devam etti.

Ankara’dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen tren, 1310 kilometre yol katettikten sonra son durağı Kars’a ulaşıyor.

Rotası üzerindeki rengarenk ağaçlarla çiçeklerin yer aldığı arazilerin yanı sıra orman, dere, akarsu ve derin kanyonların eşsiz manzarasını yolcularına sunan Doğu Ekspresi ile her gün Kars, Ankara arasında karşılıklı sefer yapılıyor.

Yerli ve yabancı turistler, biletleri günler öncesinden satışa çıkan trende özellikle kış aylarında yer bulmakta zorlanıyor. Uçak ve otobüse göre daha uygun maliyetle yolculuk yapma imkanı bulanlar, tren seferi sırasında eşsiz manzaralara da şahitlik etmenin ayrıcalığını yaşıyor.

"Sosyal medyada çok gördüm, merak ettim"

Yolculardan Erhan Tekin, Afyonkarahisar’dan Kars’a geldiğini anlattı. Tren yolculuğunu ve yoldaki manzaraları çok beğendiğini belirten Tekin, “Doğu Ekspresi’ni sosyal medyada çok gördüm, merak ettim ve bu atmosferi yaşamak için hem de Kars’ı, Erzurum’u, Erzincan’ı görmek için buralara geldim. Yolculuk çok güzel geçti, manzaralar çok güzeldi ve keyifliydi. Tren çok rahat, çok imkanı var. Bir de camdan sürekli manzarayı izliyoruz, o yüzden yolculuk akıcı geçti.” diye konuştu.Yolculardan İsmail Ayaz da hattın her mevsim çok güzel manzaralar sunduğunu belirterek, “Bu trenle yolculuk bir harika, film izler gibi camdan dışarıdaki manzaraları izliyoruz, yolculuk nasıl bitiyor anlamıyoruz. Herkesin mutlaka yolculuk yapmasını tavsiye ederim.” dedi.

AA

Etiketler: yolcu
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