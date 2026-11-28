Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de de rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli fırtına, açıklarında yer yer 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Marmara'da ise rüzgarın, pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınaların salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. AA

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