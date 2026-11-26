Manisa merkeze yalnızca 12 kilometre mesafedeki Gökçeler Mahallesi’nde cep telefonları çekmiyor. Acil durumlarda 112’ye dahi ulaşamayan vatandaşlar çareyi yüksek tepelere tırmanmakta bulurken, bölge muhtarları yetkililere acil çözüm çağrısı yaptı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi’nde uzun süredir devam eden cep telefonu şebekesi sorunu, mahalle sakinlerinin günlük hayatını durma noktasına getirdi. Manisa il merkezine 12, İzmir’e ise 17 kilometre mesafede bulunan mahallede sinyal yetersizliği sebebiyle vatandaşlar telefon görüşmesi yapabilmek için yüksek tepelere ve kayalık alanlara çıkmak zorunda kalıyor.

Kış aylarında 50-60 olan nüfusun yaz aylarında 350 kişiye kadar ulaştığı mahallede, en büyük endişe ise sağlık, yangın ve güvenlik gibi hayati durumlarda ilgili birimlere ulaşılamaması.

"Yangını haber vermek için arabayla tepeye çıktık"

Gökçeler Mahallesi Muhtarı Burhan Karagülle, sorunun çözümü için ilgili operatörlere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) ve bölge milletvekillerine başvurduklarını ancak "bölgede yatırım planı bulunmadığı" cevanbını aldıklarını belirtti.

İletişimsizliğin oluşturduğu tehlikeyi geçmişte yaşanan bir olayla özetleyen Muhtar Karagülle, şunları söyledi: "Ne yaptıysak çözüm bulamadık. Burada iletişimsizliği sonuna kadar yaşıyoruz. Hasta olsak ambulansa, yangın çıksa itfaiyeye ulaşamıyoruz. 2024 yılında yayla mevkiimizde bir yangın çıktı. Yangını gören 4 köylüden biri arabasına binip ta tepeye kadar gitmek zorunda kaldı ki itfaiyeye ve ormana haber verebilsin."

"Evrensel İletişim Kanunu uygulansın"

Manisa ve İzmir il sınırında olmalarına rağmen iletişim hizmetlerinden mahrum kaldıklarını vurgulayan Karagülle, 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu ’nu hatırlatarak devletin iletişimin olmadığı bölgelere bu imkanı sağlamakla yükümlü olduğunu ifade etti ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Muhtarlardan Gökçeler’e destek ziyareti

Gökçeler Mahallesi’nin sesini duyurmak amacıyla Yunusemre ilçesindeki diğer mahalle muhtarları da bölgeye giderek destek açıklamasında bulundu. Ziyarete; Hafsa Sultan Mahalle Muhtarı Zuhal Güneş, Mesir Mahalle Muhtarı Semra Geçer, Akmescit Mahalle Muhtarı Hayriye Karan, Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak, Demirci Mahalle Muhtarı Ziyanur Bilge ve Karayağcıhacılar Mahalle Muhtarı Azmi Conik katıldı.