Bugün itibarıyla kuzey ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artacak.

Bugün itibarıyla kuzey ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, rüzgârın ülke genelinde sıklıkla güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. (ANKA)

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