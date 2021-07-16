Hafta sonu sıcak havanın etkili olması bekleniyor

Hafta sonu batı ve güney kesimlerinde sıcaklık mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Kuzey doğu kesimler hariç yağış beklenmiyor.

Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıktı. Sıcaklık artışı özellikle güney ve batı bölgelerinde etkili oluyor.

Sıcaklıklar 6-10 derece daha artacak

Hafta sonu sıcaklığın tüm yurtta daha da artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de ise yağış etkili olacak.

Uzmanlar aşırı sıcağa karşı uyardı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Davut Öztürk, "Güneş ışığının şu anda etkili olduğu saatlerde yani 11.00-16.00 saatleri arasında, başta yaşlılarımızın kronik rahatsızlığı olanların, çocukların, hamile vatandaşlarımızın direkt güneş ışığına maruz kalmamaları lazım" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ise yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.