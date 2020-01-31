Hafta sonunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yarın yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, ülke genelinde havanın yarın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor. İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

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