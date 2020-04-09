İstanbul'da eczaneler ücretsiz maske dağıtacak

Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında getirilen toplu alanlarda maske takma zorunluluğu ve satışının yasaklanması, maskelerin temini ile ilgili sorunları gündeme taşıdı.

İstanbul Eczacı Odası, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, İstanbul'da vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağını duyurdu.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Meslektaşlarımız;

Biz eczacılar, pandemiyle mücadelede en ön safta kesintisiz ilaç hizmeti ve sağlık danışmanlığı sunarak, günlerdir fedakarca büyük bir çaba sarfediyoruz. Sağlık hizmetinin vazgeçilmez bir halkası olan bizler, birinci basamak sağlık sunucusu olarak halk sağlığını korumak adına bu süreçte yine önemli bir görev üstlendik.

Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczanelerimiz üzerinden yapılması kararı alınmıştır."

Süreç şu şekilde işleyecek:

- Sağlık Bakanlığının temin edeceği maskeler İstanbul Ecza Koop, Selçuk Ecza ve Allianz Healthcare depolarına ulaştırılacak ve eczanelere dağıtımı yapılacak.

- Eczaneler sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunabilecek.

- 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecek.

- Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodunu eczanelere bildirerek maske alabilecek.

- Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacak.