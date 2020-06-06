"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İstanbul'da uzun süre sonra kısıtlama olmayan ilk hafta sonu

06 Haziran 2020, Cumartesi 15:37
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonunda İstanbullular güneşli havanın tadını çıkardı.

İstanbul'da sıcak havanın da etkisiyle erken saatlerden itibaren bazı vatandaşların park ve bahçeler olmak üzere sahil hatlarına geldiği görüldü.

Zeytinburnu ve Bakırköy'de bazı vatandaşlar, sahil kenarında piknik yaparken bazıları ise bisiklet sürdü.

Fatih Sarayburnu'nda ise çok sayıda vatandaş serinlemek için denize girdi. Bazı vatandaşların da Eminönü'nde İstanbul'un gelenekselleşen tatlarından olan balık ekmek yediği görüldü.

Bu hafta sonu sokağa kısıtlamaya gidilmemesiyle tur teknelerinde de yoğunluk olduğu gözlendi.

Anadolu yakasında da sahillerde yoğunluk oluştu

İstanbul'un Anadolu yakasında da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, kısıtlamanın iptal edilmesiyle sahilleri doldurdu. Bostancı-Suadiye sahil hattı boyunca araç park yoğunluğu oluştu.

Sahile gelen bazı vatandaşların çimlere serdikleri kilim ya da kurdukları masalarda güneşli havanın tadını çıkardığı görüldü. Sahilde yürüyüş yapan ve bisiklet sürenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar da evcil hayvanlarını gezdirdi.

Üsküdar sahilinde de vatandaşlar yürüş yaparak sıcak havayı değerlendirdi. Sahil yolunda trafik yoğunluğu gözlenmezken, bazı vatandaşların ise manzarayı seyrettiği görüldü.

Sahildeki vatandaşların bir kısmı balık tutarak vakit geçirirken, bazı kişiler de kentin önemli sembollerinden biri olan Kız Kulesi'nin karşısındaki kayalık alanda denize girdi.

Maske ve sosyal mesafe kuralına uyuldu

Anadolu yakasının bir başka noktası olan Beykoz Kanlıca sahilinde çok fazla araç ve insan yoğunluğu görülmedi. Bazı vatandaşlar balık tutarken, bazıları da aileleriyle yürüyüş yaptı. Sıcak hava nedeniyle bazı vatandaşların da denize girerek serinlemeye çalıştıkları görüldü.

Kanlıca Meydanı'nda bulunan kafelerde de vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun şekilde bir araya gelerek vakit geçirdi.

Belediye ekipleri Taksim Meydanı'nda ücretsiz maske dağıttı

Beşiktaş-Beyoğlu hattında trafik yoğunluğu gözlenmezken, insan kalabalığının da az olduğu görüldü. Dışarı çıkan vatandaşların maske taktığı görüldü. Vatandaşların çoğunlukla Yıldız ve Maçka parklarında vakit geçirdiği gözlendi.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de insan yoğunluğu oluşmazken, buraya gelenlerin de çoğunlukla maske taktığı görüldü.

İstiklal Caddesinin girişinde İBB ve Beyoğlu Belediyesi ekiplerince vatandaşlara ücretsiz maske verilirken, dezenfektan ve ateş ölçümü de yapılıyor.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası uygulamasına göre kent genelinde trafik sıkışıklığı olmadığı, saat 15.05 itibarıyla trafik yoğunluğunun yüzde 29 olarak ölçüldüğü görüldü.

AA

Etiketler: İstanbul, hafta sonu, kısıtlama
Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hafter cephesinden ateşkes çağrısı, Libya hükümetinden ilk tepki

    Endonezya'da endişelendiren vaka artışı

    ABD'de son 24 saatte 41 bin 927 yeni vaka!

    Ahmet Davutoğlu: Hiçbir partiye ön yargılı yaklaşmayız

    Michael Jordan ırkçılıkla mücadele için 100 milyon dolar bağışladı

    Ziya Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' açıklaması

    İstanbul'da uzun süre sonra kısıtlama olmayan ilk hafta sonu

    Libya ordusundan yeni operasyon

    İran'da koronavirüs nedeniyle 75 ölüm daha

    G20, koronavirüsle mücadele için 21 milyar dolar aktaracak

    Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 6 milyon 860 bini aştı

    Trump, Washington Belediye Başkanına yüklendi

    Toyota Türkiye'de 800 kişiye ilave istihdam sağlayacak

    Almanya'daki 10 bine yakın ABD askeri geri çekilecek

    Libya'ya yönelik silah ambargosu 1 yıl uzatıldı

    Trump'tan aşı açıklaması

    Afrika'da koronavirüs nedeniyle 159 ölüm daha

    Doğal gaz ithalatı geçen yıl yüzde 10 düşüş gösterdi

    Afganistan'da bombalı saldırı: 11 polis öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ayasofya...
    Genel

    Hukukta keyfilik son bulsun
    Ahmet BATTAL

    Dindar kılıklı otokrat iktidar ve Ayasofya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Şimdiye kadar niye dinlemediniz?
    Cevher İLHAN

    Hangi aile “19 bin 249 lira destek” aldı?
    Osman ZENGİN

    “Kutlular, aynı kaptan yemek yedirmiyor.”
    Sebahattin YAŞAR

    Ehl-i imanın yanlışı yüzünden zarar İslâm’a geliyorsa
    Genel

    Yasakta ‘tek adamlık’ tartışması
    Genel

    Musîbetler duâ ve ibadet vakitleridir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.