İstanbul'da vapurlar 24 saat hizmet vermeye başlayacak

İstanbul'da metrodan sonra, Şehir Hatları'nda çalışan vapurlar da 24 saat hizmet vermeye başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, konuya ilişkin İBB Meclisi'nden karar beklediklerini belirterek "Karardan sonra boğazda da 24 saat çalışan bir sistem uygulayacağız" dedi.

Adalar'da Toplu Ulaşım Müdürlüğü'nün bir çalıştay düzenlendiğini ve çalıştayın sonunda ring seferi olarak Adalar'a 24 saat hizmet verilmeye başlandığını hatırlatan Dedetaş, Boğaz Hatları'nda da bu kapsamda çalışmaların başladığını açıkladı. Dedetaş, konuya ilişkin meclisten karar beklediklerine belirtirken, "Karardan sonra boğaz tarafında da 24 saat çalışan bir sistem uygulayacağız" dedi.

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