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Manisa'da fecî kaza

11 Ekim 2026, Pazar 13:54
Manisa'nın Akhisar ilçesinde otoyol girişi yakınlarında tur otobüsü ile çekicinin karıştığı trafik kazasında 11 kişi can verdi, 27 kişi yaralandı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsü ile TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 kişi can verdi, çok sayıda kişi yaralandı. Kaza, 11 Ekim 2026 tarihinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Manisa’nın Akhisar ilçesindeki gişeleri mevkiinde meydana geldi. Yolcu otobüsü ile TIR’ın henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kazada yaralananlara müdahale ederek yaralıları hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili gelişmelerin ve yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

Valilik açıklama yaptı

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 11.11'de Akhisar otoban girişi yakınında Bursa'dan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır. Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." 

Haber Merkezi

Etiketler: son dakika, Manisa, Akhisar, trafik kazası, tur otobüsü, çekici, TIR, otoyol kazası, 11 ölü, 27 yaralı, Manisa Valiliği, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu
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