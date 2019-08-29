Orman yangınlarına karşı duyarlı bir adım

Muğla'nın Fethiye ilçesinde olası orman yangınlarına karşı yol kenarına su dolu bidonlar konuldu.

Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği tarafından hazırlanan "Ormanlık Yol Kenarlarına Dolu Su Bidonları Koyma" projesi kapsamında 160 su dolu bidon, Kayaköy-Ölüdeniz yolu kenarına yerleştirildi.

Yaklaşık 50 metre mesafelerle konulan bidonların üzerinde Türkçe ve İngilizce "Yangınla Mücadele Su Bidonu" ile "Orman Yangını İhbar Hattı 177" yazısı yer alıyor.

Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Torunoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede son zamanlarda yaşanan orman yangınları nedeniyle bir farkındalık projesi hazırladıklarını söyledi.

Bidonların olası orman yangını anında alevler yayılmadan söndürülebilmesi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Torunoğulları, "Halkımızdan da bunları lüzumsuz yere kullanmamalarını istiyoruz. Fethiye birçok ülkeden yabancı turisti de ağırlıyor. Onların da vermek istediğimiz mesajı anlamaları için yabancı dilde de yazı yazdık. Ülkelerine döndüklerinde çevreye ne kadar duyarlı olduğumuzu bilmeleri açısından İngilizce uyarı da yaptık." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise Fethiye'nin sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel yerlerinden olduğunu dile getirdi.

Sosyal sorumluluk projelerini desteklediklerini belirten Karaca, Fethiye'yi hep birlikle koruyacaklarını kaydetti.