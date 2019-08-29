"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Orman yangınlarına karşı duyarlı bir adım

29 Ağustos 2019, Perşembe 23:00
Muğla'nın Fethiye ilçesinde olası orman yangınlarına karşı yol kenarına su dolu bidonlar konuldu.

Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği tarafından hazırlanan "Ormanlık Yol Kenarlarına Dolu Su Bidonları Koyma" projesi kapsamında 160 su dolu bidon, Kayaköy-Ölüdeniz yolu kenarına yerleştirildi.

Yaklaşık 50 metre mesafelerle konulan bidonların üzerinde Türkçe ve İngilizce "Yangınla Mücadele Su Bidonu" ile "Orman Yangını İhbar Hattı 177" yazısı yer alıyor.

Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Torunoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede son zamanlarda yaşanan orman yangınları nedeniyle bir farkındalık projesi hazırladıklarını söyledi.

Bidonların olası orman yangını anında alevler yayılmadan söndürülebilmesi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Torunoğulları, "Halkımızdan da bunları lüzumsuz yere kullanmamalarını istiyoruz. Fethiye birçok ülkeden yabancı turisti de ağırlıyor. Onların da vermek istediğimiz mesajı anlamaları için yabancı dilde de yazı yazdık. Ülkelerine döndüklerinde çevreye ne kadar duyarlı olduğumuzu bilmeleri açısından İngilizce uyarı da yaptık." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise Fethiye'nin sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel yerlerinden olduğunu dile getirdi.

Sosyal sorumluluk projelerini desteklediklerini belirten Karaca, Fethiye'yi hep birlikle koruyacaklarını kaydetti.

AA

Etiketler: orman yangını
Okunma Sayısı: 70
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Memur zammı hayal kırıklığı

    "Aden'de toplu kaçırma vakaları yaşanıyor"

    Gençler, ülkeden kaçıyor

    Trabzonspor ilk maçın avantajıyla sevinen taraf oldu

    BM: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı

    Aden'de dengeler yeniden değişti

    Avrupa'da yılın futbolcusu belli oldu

    ABD, 6,3'le sallandı

    Galatasaray, zorlu takımlarla mücadele edecek

    Eleştirilen zam kararının ardından en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

    TSK ve MİT'ten ortak operasyon

    Erdoğan - Trump görüşmesine ilişkin ABD'den açıklama

    "Uzak Doğu'nun Filistin"inde resmi logo sevinci

    Altun’dan Basın Kartı açıklaması

    Putin, Erdoğan'ı Şam ile uzlaşmaya mı çekiyor?

    İdlib’de katliam endişesi

    Gıda fiyatları cep yakıyor

    Şule Yüksel Şenler duâlarla

    Türkiye'ye gelen turist sayısı 7 ayda yüzde 16 arttı

    Merkel: Filistinliler iyi bir yaşamı hak ediyor

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Dinî cemaatler ve tarikatlarla uğraşanlar kaybettiler
    Ömer Alan

    Hak, hukuk, merhamet!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Merhum Aliya dinlenseydi...
    Genel

    Memur zammı hayal kırıklığı
    Cevher İLHAN

    İsrail’le artan ticarî işbirliği - 1
    Süleyman KÖSMENE

    Röntgen filmi ceninin simasını görebilir mi?
    Genel

    Devlet hukuka, hukuk adalete yaklaştıkça değerleri yükselir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kur’ân’ın takdir ve tahsin ettiği lisân (5)
    Risale-i Nur'dan

    Muzafferiyet şükür ister

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.