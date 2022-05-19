Sıcaklıklar hafta sonu artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Mayıs 2022 Pazar gününden itibaren sıcaklıkların artarak tekrar mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının bugün Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece altında seyretmesi bekleniyor. 22 Mayıs 2022 Pazar gününden itibaren sıcaklıkların artarak tekrar mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Haber Merkezi

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