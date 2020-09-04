Son 5 yılın en sıcak dönemi

Türkiye’de Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna kadar aşırı sıcak uyarısı yaparken, 10 ilde eylül ayının en yüksek sıcaklık değerlerinin kaydedilmesi “iklim değişikliği” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, son 5 yılın dünyanın en sıcak dönemi olduğunu bildirdi. Amasya’da Eylül 2003’te rekor 40,3 derece iken dün 41,7 derecelik sıcaklığa ulaşıldı. Çukurçayır, şunları kaydetti: “Bu sene Sibirya inanılmaz hava koşulları yaşadı, 40 derece sıcaklıkları gördü. Oradaki buzla kaplı toprak yapısı eridi. Dünyanın ısındığı bir gerçek. Bilimsel veriler değerlendirildiğinde, son 5 yılın dünyanın en sıcak dönemi olduğunu söyleyebiliriz.”

18 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Fevzi Burak Tekin, 18 ili uyardı. Türkiye mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının etkisi altına girdi. Tekin, sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye’de geçen 70-80 yılda eylül ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşıldığına dikkat çekti. Tekin, “Bugün itibarıyla ülkemiz kuzey kesimlerden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Ülkemizin kuzey kesimleri ve iç kesimleri hava sıcaklığı mevsim normalleri civarına düşüyor. Güney kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyredecek” dedi.