THY'den Azerbaycan uçuşları hakkında açıklama

THY, Azerbaycan uçuşlarının iptal edildiğine yönelik iddiaları yalanladı.

Türk Hava Yolları (THY), Azerbaycan'a tarifeli uçuşların iptal edildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'daki hesabından Türkiye ile Azerbaycan arasında süren tarifeli uçak seferlerine ilişkin açıklama yaptı. Üstün, "Dost ve kardeş ülke, can Azerbaycan'a olan uçuşlarımız planlandığı şekilde devam etmektedir. Bazı sosyal medya kanallarında, uçuşlarımızın iptal edildiğine dair paylaşılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı. NTV

Okunma Sayısı: 94

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.