THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü vefat etti

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman vefat etti.

Salı günü Acıbadem Hastanesi'nde tedavisine başlanan Karaman, daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Karaman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karaman'ın cenazesinin saat 15.00'te düzenlenecek törenin ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Karaman 2014 yılından bu yana THY Teknik A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu. AA

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