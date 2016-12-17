Halep diye bir yer!

Medya Halep diye bir yerden bahsediyor, yazıyor ve anlatıyor.

Dünya ağlıyor muş!

Dünya Halep’i bilmiyor ki!

Bildikleri tek işleri Müslümanları nasıl yok ederiz! Nereden vursak daha etkili olur?

Uzun zaman oldu bir film seyretmiştim.

Amerikan filmlerinde kahramanlık öyküleri yansıtılır.

Amerikalıların merhameti lanse ettirilir.

Kendi inançlarının güzellikleri beyinlere işlenir.

“Vay be adamlar bir de Müslüman olsalardı, kim bilir ne muhteşem olurlardı.” dedirtir.

Gelelim filmin konusuna...

Adı; ”Eye in The Sky(ölüm emri)

Filmde Kenya ülkesinin bir şehrinde üç dört terörist gizli bir buluşma yapmaktalar.

Ve Amerikan gizli istihbaratı olayı takip eder ve o hücre eve bomba yollayıp, yok etme planlarına başlarlar.

Fakir, bir küçük kızın o evin yakınlarında ekmek yapıp sattığı tesbit edilir. Ve o mahzun kızın hayatını kurtarmak için planlar değiştirilir...

Ne merhamet !!!

Halep’te ki küçük kızlara tecavüzler oluyor, öldürülüyor!

Nerdesiniz Avrupalılar, Amerikalılar!!!

Film çevirirken merhamet abidesisiniz de, gerçek hayatta çevirdiğiniz vicdansız filmi dünyaya seyrettiyorsunuz.

Halep, bu dünyada değil mi!?

Burada bir lâfım da zengin Müslüman ülkelerine olacak.

Amerika’nın, İngiliz’lerin, İsrail’in ...Yalakalığını yapmayın!

Başınızı dik tutun!

Birleşin bir İslâm birliği ve gücü oluşturun.

Haleplilere yardıma koşan.

Halep! Bizler sizlerleyiz. Kâh duâlarımızda kâh yanınızda.

Ey Halep dünya film çevirse de

Biz Türk Milleti sizlerleyiz.

Bizlerin ilkesi; ”komşusu aç iken tok yatan bizden degildir.” (hadis olan Müslüman milletiz.

Haydi milletim, Halep için yardım kampanyalarına var gücümüz ile destek verelim.

Gelin bizler dünyada ki zalimlere merhamet nasıl olur gösterelim.

Sinema salonlarında değil!!!

Dünya sahnesinden seyrettirelim.

“İnna Fetahna Leke, Fethan Mübina” Âyetini hiç unutmayalım.