PROF. DR. MEHMET ALİ KIRPIK: KORONANIN ASIL SEBEBİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ. EKOSİSTEMLERDEKİ OLUMSUZ ŞARTLARI AZALTMADIĞIMIZ SÜRECE BU PANDEMİ GİDER, BAŞKASI GELİR.

Küresel ısınma

“Küresel ısınmanın sonuçlarını yaşıyoruz. Termik ve hidroelektrik santraller, aşırı derecede karbondioksit ve karbonmonoksit gibi gazların salınması küresel ısınmayı meydana getiren faktörler arasında. Keşke atmosferi ve çevremizi bugünkü gibi daha az kirletiyor olsak.”

Kirletmeye devam

Prof. Dr. Meriç Albay: “Kovid-19 salgınından korunmak için daha fazla kimyasal kullanılıyor. Oysa koronavirüs tedbirleri kapsamında kullandığımız dezenfektan ve deterjanlar sularımıza karışıyor ve kirlenmesine neden oluyor.”

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Çevreyi korumazsak salgınlar bitmez

Kars Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, koronavirüsün esas çıkış nedeninin iklim değişikliği olduğunu öne sürdü.

Dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüsle mücadele sürerken, Kars Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık pandeminin oluşmasının nedeninin de konuşulması gerektiğini belirtti. Sputnik’in haberine göre, Prof. Dr. Kırpık, “Dünyamız oluştuğu zamandan beri yaklaşık 5 defa soğuma ve ısınma dönemlerini geçirmiştir. Son geldiğimiz 150 yılda ısınma ya da normalleşme dönemi bitmiş soğuma dönemine geçmesi gerekirken tam tersine ısınma periyoduna devam etmiştir” diye konuştu.

Keşke daha az kirletiyor olsak

TEMA Vakfı Kars İl Temsilciliği görevini de yürüten Kırpık, şöyle devam etti: “Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunu anlamadan, bunun ne olduğunu bilmeden, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin insanlara ve canlılara yansımasının ne olacağını bilmeden bu tip pandemilerin, bu tip salgınların önüne geçmek mümkün değildir. Keşke sosyal hayat devam etse, pandemi bitse ama atmosferi ve çevremizi bugünkü gibi daha az kirletiyor olsak. İnanın belli bir zaman sonra her şeyin daha normal, eskisi gibi olmaya yüz tuttuğunu göreceğiz.”

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20 NİSAN 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA

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‘Başka pandemiler gelecek’

Doğal eko sistemin önemine de değinen Prof. Dr. Kırpık şöyle konuştu: “Doğal sistemle, doğal eko sistemle iç içe olduğumuz zaman ya da doğal yaşama çok müdahale ettiğimiz için hayvanlarla iç içe oluyoruz ve onlardaki parazitler onlardaki mikroorganizmalar insanlara geçip hastalığa sebep olabilir. Biz ekosistemlerdeki iklim değişikliğine bağlı bu olumsuz şartları azaltmadığımız sürece bu pandemi gidecek, başka pandemiler gelecek. İnşallah daha tehlikelisi ortaya çıkmaz. Örneğin koronanın havayla yani atmosfer yoluyla yayılmadığını söylüyor bilim insanları, bu konuda yeni yeni makaleler çıkıyor. Bir de atmosfer ile yayıldığını düşünsenize polenler gibi o zaman vay halimize. Herkes de bu ortaya konulan kurallara uymak zorunda kalacak ve kontrolünün sağlanması gerekecek.”