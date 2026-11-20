Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı KIZILELMA’nın kabul testlerini tamamlayan ilk 3 adedi güvenlik güçlerine teslim edildi. Teslimatla birlikte Türkiye’nin, insansız savaş uçağını envanterine alan ilk ülke olduğu belirtildi.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin tamamen öz kaynaklarıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda milli ve özgün olarak geliştirdiği KIZILELMA, tarihi bir eşiği daha geride bıraktı.

Proje kapsamında yapılan test ve eğitim faaliyetlerinde bugüne kadar toplam 600 sorti gerçekleştirildi. Kabul testlerini başarıyla tamamlayan ilk 3 KIZILELMA, güvenlik güçlerine teslim edildi. Bu teslimatla birlikte Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız bir savaş uçağını envanterine katan ilk ülke ünvanını kazandı. Baykar’ın insansız hava aracı teknolojilerindeki yolculuğuna ilk adım attığı günden itibaren kurduğu en büyük hayal olan KIZILELMA insansız savaş uçağı, teslimatla birlikte aktif olarak göreve başladı.

Hava-hava muharebesinde dünya tarihine geçti

KIZILELMA, 8 Ekim 2025’te TOLUN ve TEBER-82 mühimmatıyla ilk atış testlerini tamamladı. 17 Kasım 2025’te TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi’nin entegre edilmesiyle kritik bir eşik daha aşıldı.

29 Kasım 2025'te Sinop açıklarında gerçekleştirilen tarihi testte KIZILELMA, ASELSAN imzalı MURAD AESA radarının işaretlediği jet motorlu hedef uçağını TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesiyle tam isabetle vurdu. Bu başarıyla KIZILELMA, görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı olarak tarihe geçti.

Platform, 27 Aralık 2025’te ise yine bir ilke imza attı. İki KIZILELMA’nın akıllı filo otonomisiyle gerçekleştirdiği yakın kol uçuşu, platformun sürü otonomisi kabiliyetini ortaya koydu.

Süpersonik füze ve dahili yuvadan atış

KIZILELMA’nın 20 Mayıs 2026’da İtalyan M-346 uçaklarıyla birlikte icra ettiği otonom formasyon uçuşu, insanlı-insansız müşterek harekat konseptinde önemli bir adım oldu. 13 Temmuz 2026’da JET-230 süpersonik füzesiyle hedefini tam isabetle vuran milli insansız savaş uçağı, aynı ay içinde düşük görünürlük kabiliyetinin en kritik unsurlarından olan dahili mühimmat yuvasından TEBER-82 ve TOLUN mühimmatlarıyla ilk atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi.