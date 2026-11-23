Öğrenciler arasında giderek yaygınlaşan yapay zekâ uygulamalarının bilinçsiz kullanımının düşünme becerilerini ve okul başarısını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.
Almanya’da 12-19 yaş arasındaki gençlerin yüzde 90’ından fazlası en az bir yapay zekâ uygulaması kullanıyor. DW’ye konuşan 15 yaşındaki bir öğrenci, sınıf arkadaşlarının çoğunun ev ödevlerini yapay zekâya yaptırdığını söyledi.
Araştırmalar, yapay zekânın problemlerin çözümünde bütün düşünme sürecini üstlenmesinin öğrencilerin bağımsız düşünme ve problem çözme becerilerini zayıflatabileceğine işaret ediyor.
Haber Merkezi