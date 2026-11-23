Öğrenciler arasında giderek yaygınlaşan yapay zekâ uygulamalarının bilinçsiz kullanımının düşünme becerilerini ve okul başarısını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Almanya’da 12-19 yaş arasındaki gençlerin yüzde 90’ından fazlası en az bir yapay zekâ uygulaması kullanıyor. DW’ye konuşan 15 yaşındaki bir öğrenci, sınıf arkadaşlarının çoğunun ev ödevlerini yapay zekâya yaptırdığını söyledi. Araştırmalar, yapay zekânın problemlerin çözümünde bütün düşünme sürecini üstlenmesinin öğrencilerin bağımsız düşünme ve problem çözme becerilerini zayıflatabileceğine işaret ediyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 289

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.