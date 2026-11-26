New York eyaleti, yapay zeka destekli sohbet robotlarıyla çalışan oyuncakların üretimini, dağıtımını ve satışını 5 yıl süreyle yasakladı​​​​​​​.

New York Eyalet Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Kathy Hochul, yapay zeka sohbet robotları içeren oyuncakların beş yıllığına yasaklanmasına ilişkin bir yasa imzaladı. Buna göre, çocuklarla sohbet etmek için interneti kullanan robotlar ve oyuncaklar gibi yapay zeka sohbet robotları içeren oyuncakların üretimi, dağıtımı ve satışı eyalette 5 yıl süreyle yasaklandı. 90 gün sonra yürürlüğe girecek yasanın ihlali kapsamında günlük 15 bin dolara varan para cezaları da uygulanacak. Yasaya ilişkin açıklama yapan Vali Hochul da, "Ebeveynler, oyuncak kılığına gizlenmiş tehlikeli sohbet robotlarının çocuklarını uygunsuz konuşmalara maruz bırakabileceğinden, duygularını manipüle edebileceğinden veya gizliliklerini tehlikeye atabileceğinden endişe etmemelidir." yorumunda bulundu. AA

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