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19 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Demokratik dünyada böyle değil

19 Mayıs 2022, Perşembe 20:44
Türkiye’de 238 sivil toplum örgütü tarafından yasama ve yürütme faaliyetlerine katkı sunma amacıyla oluşturulmuş çatı örgütlenme olan Denge ve Denetleme Ağı (DDA), AKP’li Mahir Ünal’ın da gerekçe gösterdiği Avrupa ülkeleri ve ABD örneklerini inceleyerek sosyal medya düzenlemelerine ilişkin bir rapor hazırladı.

Raporda, “Halihazırda uygulanan sansür ve engelleme Temmuz 2020’de yapılan yeni düzenlemeyle daha da genişletilmiştir. Sıklıkla uygulanan erişime engelleme yaptırımın yanında yeni düzenlemeyle içerik kaldırma yaptırımı da eklenmiştir. Benzer şekilde arama motorlarıyla yapılan aramalarda kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle içeriklerin bağlantısının kesilmesi yaptırımı da eklenmiştir. Bu bağlamda incelendiğinde, Türkiye’deki mevzuat halihazırda çok geniş kapsamlı yaptırımlar içermektedir” denildi. Raporda, sosyal medya alanını düzenlemesiyle “ifade özgürlüğü ve demokratik rekabeti olumsuz yönde etkileyecek uygulamalar oluşturulmaması gerektiği” dile getirildi. Sosyal medya mecrasına yönelik “temel hak ve özgürlükler ve demokratik rekabete zarar vermeden denetim yapılabilmesi için yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı şart” vurgusu yapıldı.

Sosyal medya platformlarının etkin denetimi için...

Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerdeki düzenlemeleri ele alan raporda, TBMM’nin gündemine getirilecek sosyal medya düzenlemesiyle ilgili somut önerilerde bulunuldu. Bu çerçevede, “Sosyal medya platformlarının etkin denetimi için yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanmış olması ve denetlemeyi yapacak düzenleyici ve denetleyici kurumun yürütmeden ve denetlediği alandan bağımsızlığını gerektirmektedir. Bu yapısal unsurlar sağlanamadığı takdirde demokratik ülkelerde uygulanan sosyal medya düzenlemelerinin bire bir modellenmesi de temel hak ve özgürlüklerde geriye gidişe neden olacaktır” uyarısı da yapıldı. Türkiye’de eğer AKP’li Ünal’ın ifade ettiği üzere uluslararası örnekler bağlamında söz konusu Avrupa ülkeleri ve ABD örnekleri ele alınıyorsa demokratik rejimlerde, şeffaflık ve adli itiraz yolu açıklık özelliklerine dikkat çekildi. 

Etiketler: demokratik dünya
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