"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ŞUBAT 2025 CUMARTESİ - YIL: 55

Muallimsiz bir kitaba nasıl inanalım?

Caner KUTLU
08 Şubat 2025, Cumartesi
“Şu gördüğümüz ve nutkunu işittiğimiz üstadın vücududur. Çünkü o bulunmazsa, bütün maksatlar beyhude olur. Çünkü anlaşılmaz bir kitap, muallimsiz olsa, manasız bir kâğıttan ibaret kalır.”1

O halde, Kur’ân ile Peygamber (asm) arasındaki bağ kurulmuştur. Bu bağ başka dinlerdeki gibi değildir.

“... Çünkü bir İsevî, Müslüman olsa, İsâ Aleyhisselâmı daha ziyade sever. Bir Mûsevî, Müslüman olsa, Mûsa Aleyhisselâmı daha ziyade sever. Fakat bir Müslüman, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın zincirinden çıksa, dinini bıraksa, daha hiçbir dine girmez, anarşist olur; ruhunda kemâlâta medar hiçbir hâlet kalmaz. Vicdanı tefessüh eder, hayat-ı içtimaiyeye bir zehir olur.”2

Kâinatı istilâ etmiş bir block-chain! Sisteme girmek ve kalmakla sistemden çıkmak son derece açık ve güvenlidir.

O halde soru şu: Kur’ân’ın insanlara indirilmesi, herkese hitap etmesi, evrensel mesajlar taşıması onu açık bir kaynak yapar mı?

Bir kitap muallimsiz olmaz. Kitap bu durumda araç değildir. Her başına geçirenin görebildiği/kullanabildiği bir sanal gerçeklik gözlüğü değildir. Kur’ân’ın bir kelâm-ı ezelî olması ile bir de muallimi olması zorunluluğu vardır. Onun (asm) ders dairesi dışında bir ‘Kur’ân okuması’ mümkün değildir. Onun halka-i zikri dışında bir ses ve söz çıkamaz. Onun ders dairesinden çıkan, bir daha hiç bir şeye tutunamaz. Kitap boşa düşer. Akıl terazisi/kâinat dengesi bozulur. Ruhu çöker. Olsa olsa bir serseri olur. Başını döndürür, çarpar. Kıyametini koparır.

Felsefe yaparak (Akıl feneri, sanal gerçeklik gözlüğü takarak) Kur’ân anlaşılmaz yani. Kur’ân felsefî/kurgusal bir alanda üretilebilecek bir yapı değildir. Bir ‘bilim’ de değildir. Akademik bir sürecin bir yerinde karşına çıkabilecek bir ‘ortam’ değildir. Kur’ân bir sebep ya da sonuç değildir. Yani, “nedensellik” burada işlemez. Kur’ân, nübüvvet halkasına dahil olunarak nasiplenilecek sonsuz bir nimet-i İlâhiyedir. İlimdir. Ameldir. Sâfiyettir. Nübüvvet olmadan kâinatta tevhid olmaz. Nübüvvet silsilesi olmadan kitap silsilesi de olmaz. Kur’ân bütün kitapların mütemmimi ve mükemmeli olduğu ve muallimi bütün peygamberlere Üstad olduğu için Onun (asm) zinciri dışında mukaddes bir bağ yoktur. Onun (asm) dersi dışında bir ders halkası yoktur. Bütün mealler, tefsirler o dersin neticesi olmak zorundadır.

Buna en çağdaş örnek Risale-i Nurlar’dır. Nitekim Bediüzzaman’ın mümtaz talebesi Abdülkadir Badıllı Risale-i Nur’un Kudsî Kaynakları adlı çalışması için Hindistan’dan Arabistan’a, Lübnan’a Irak ve Mısır’a pek çok âlimle görüşmüştü. Neticesinde Risalelerin, Badıllı’nın ifadesiyle, 250 binden fazla hadis ihtiva ettiğini görmüştü.

“O Bediüzzaman ki; bütün ulema-i İslâmca, bilhassa Osmanlı son devrinin en büyük ulemasınca harika ve mevhibeli ilmî kudreti, zekâsı, feraseti ve dehası ve bilhassa hadis ilmindeki küllî vüsûku müttefikan kabul edilmiş bir allame-i asırdır.”3

Darü’l-Hikmet’teki âzâlığı hadis ilmindeki uzmanlığı sebebiyle mümkün olmuştu.

Hatta Beyrut, Şam ve özellikle Mısırlı âlimler “Risale-i Nur’da hadisten başka bir şey yoktur,” demek zorunda kalmışlardır. Ya ifade olarak ya da mânâ olarak hadisle Kur’ân’ı ve İslâm’ı açıklamıştır eserler. Sadece zamanın ilcaatına göre farklı elbiseler giydirilmiş. O da ders-i Nebevîden ayrı değildir. (Risaleler neden sadeleştirilemez sizce? İşte bu bağ sebebiyle!)

Bediüzzaman’ın “şu gördüğümüz ve nutkunu işittiğimiz” vurgusu Peygamber Efendimizin (asm) bir başka üstünlüğünü gösterir. Tarihte hayatı baştan sona bütün safhalarıyla görülmüş/kaydedilmiş olan tek peygamberdir. Sözleri de buna dahildir. Bütün sözleri işitilip kaydedilmiş de tek peygamberdir.

Sonuç olarak; Kur’ân açık kaynak değildir; mualliminin zincir-i nuranîsi ile bağlıdır. Onun serzakiri olduğu halka-i zikre girmeden uzaktan, tek başına tefsir edilemez. Vesselâm.

(Not: Açık kaynak, herhangi bir yazılımın kaynak kodunun, herkes tarafından erişilebilir ve değiştirilebilir olduğu bir yazılım lisanslama modelidir.)

Dipnotlar:

1- Sözler, s. 147.

2- Emirdağ Lâhikası, s. 578.

3- Mufassal Tarihçe-i Hayat

Okunma Sayısı: 218
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    7 milyon konut depremde yıkılabilir

    Hayatların yeniden inşasında Türkiye’nin yanındayız

    Yaralar sarılamamış

    Enflasyon adalet ve ahlâkı da bozuyor

    Filistinli papaz: Gazze’de müezzin kalmazsa, ezanı ben okurum

    CHP, DDK ve TMSF düzenlemesinin iptali için AYM’ye gidiyor

    'Artık daha çok görülecek'

    Panama, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden ayrılıyor

    M. Esad Coşan’ı rahmetle yâd ediyoruz

    ABD'li Senatör Sanders: Trump'ın Gazze konusunda neyden bahsettiğini anlamak gerçekten imkansız

    Netanyahu: Suudi Arabistan, Filistin Devleti istiyorsa kendi toprakları üzerinde kurabilir

    ABD-Alaska'da 10 kişinin bulunduğu uçak kayboldu

    Marmara'yı depreme hazırlamalıyız

    Depreme dayanıklı binalar yapmalıyız

    Fransız muhalefeti: Filistin Devleti tanınsın

    Hesap sorulacak

    İslam İşbirliği Teşkilatı, Trump'ı kınadı

    YKS başvuruları başladı

    Ateşkes işgal için yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Everest Tepesi’nde sevap mı var?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî’den hukuk ikazları
    Ahmet BATTAL

    Ba-kan istifa, ba-kan istifa
    Cenk ÇALIK

    Âliye anne (1306)
    Risale-i Nur'dan

    İhlâsı kıran ve riyaya sevk eden sebepler
    Mehmet ÇETİN

    Niçin hep kaderden yazıyorsun?
    Ö. Şevket Sipahi

    Selçuk ailesinden bir “garip” daha ahirete göçtü!
    Faruk ÇAKIR

    Japonya’yı yıkmayan deprem bizi niçin yıkar?
    Cevher İLHAN

    Deprem vaadleri hep havada kaldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.