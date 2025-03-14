"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MART 2025 CUMA - YIL: 56

Yüz... Ara yüz / Dil meselesi...

Caner KUTLU
14 Mart 2025, Cuma
Bir de arayüz var:

“İnsan beyni, sinapslarla (sinir sistemindeki özelleşmiş bağlantı noktaları) birbirine bağlanmış yaklaşık 86 milyar nörona (sinir hücresi) ev sahipliği yapıyor.  Hareket ederken ya da düşünürken beyinde küçük bir elektriksel uyarı üretiliyor ve bu, bir nörondan diğerine inanılmaz bir hızla gönderiliyor. Bilim insanları kafa derisi üzerine ya da beynin içine yerleştirilen elektrotlarla bu sinyallerin bazılarını tespit edebilen cihazlar geliştirdi. Bazı akademik ve ticarî gruplar, engelli kişilerin hayatlarını daha bağımsız ve kaliteli bir hâle getirmek için beyin bilgisayar arayüzü (BBA) cihazlarını test ediyor.”

Bu yeni yüzle insan için yeni bir görünme biçimi de üretilmiş oluyor. O hâlde, görünme biçimleri de hem şahsîleşmiş olurken, belki de müdahaleye açık hâle de gelebilecek. Bunun insan ben’i için ne demek olduğu şüphesiz zamana bırakılmış bir soru olacaktır. “Beyin bilgisayar ara yüzlerinin işleyiş sistemi, kullanıcının amacını gösteren beyin sinyallerinin tespit edilip gerekli ölçüm ve analizleri yapıldıktan sonra yönetilecek cihaza uygun komutlara dönüştürülmesine dayanıyor. Bu sistem sinyal toplama, özellik belirleme, özellik değiştirme ve cihaz çıkışı olmak üzere 4 temel bileşenden oluşuyor. Sinyal toplama aşamasında kafa derisine veya beyne yerleştirilen elektrotlarla beyin sinyalleri ölçülüyor. Bu sinyaller elektronik işleme için uygun seviyelere yükseltiliyor ve istenmeyen sinyaller filtreleme yoluyla temizleniyor. Daha sonra sayısallaştırılan sinyaller bilgisayara iletiliyor. Özellik belirlemede ilgili sinyaller yabancı içerikten ayrılıyor ve çıkış komutlarına çevrilmeye uygun bir hâle getiriliyor. Bu adımda kullanıcının amacı ile sinyaller arasında güçlü bir ilişki ve uyum sağlanması gerekiyor. Özellik dönüştürmede elde edilen ilgili sinyaller çıkış cihazı için uygun komutlara dönüştürüldükleri algoritmaya aktarılıyor. Son aşama olan cihaz çıkışında düzenlenen komutlar haricî aygıtı çalıştırıyor ve imleç kontrolü, robotik kol hareketi, dijital konuşma gibi işlevler mümkün oluyor. 

Makinenin önceliği verileri kullanarak komutlar vasıtasıyla bir söz dizini üretebilmek. Peki ya insan tabiatında/ tarihinde durum nasıl? 

Algoritmadan bağımsız; şüphesiz önce dil vardır. Varlığın dili, dilin varlığı ile bitişik yaratıldı denebilir. Bu sebeple felâket ile selâmet dilde saklıdır. “Terbiye edilmeyen dil vahşi hayvan gibidir kendi başına bırakılırsa insanları parçalar” denmiştir (İmam Ali) Nehcülbelaga 60. Hikmet eserinde geçtiği üzere. Dilin veya dillerin vahşetten evcilliğe,  medeniyete ve sağlıklı üretici kültüre dönüşmesi insanın tarihine dayanır.

Dillerin kendi tarihlerine gelince, bu tarih diyor Michel Foucault, Kelimeler ve Şeyler’de, bu tarih artık aşınma veya kaza, çeşitli unsurların takdim, karşılaşma ve konuşmasından ibarettir; bu tarihin ne kendine özgü yasası, ne hareketi, ne de gerekliliği vardır. Örneğin Yunan dili nasıl oluşmuştur? “Yunan dilinin ilk tabanına çok miktarda parçacıklar ve diyalektler yükleyenler, Fenike’li tüccarlar, Frigyalı, Makedonyalı ve İlliryalı maceracılar, Galatlar, İskitler, sürgün veya kaçak çeteleri olmuştur. Fransızca’ya gelince, bu dil Latince ve Gotça adlardan, Keltçe deyim ve inşalardan, Arapça tanımlık ve rakamlardan, İngilizce ve İtalyanca’dan, icabında yolculuklardan, savaşlardan veya ticarî ilişkilerden alınma kelimelerden meydana gelmiştir. Bunun anlamı, dillerin, göçlerin, zafer ve bozgunların, maceraların, alışverişlerin etkisiyle geliştikleri, ama bu gelişmeye asla, kendiliklerinden sahip olacakları bir tarihselliğin yol açmadığıdır. Diller, hiçbir iç açılımlama ilkesine boyun eğmezler; temsilleri ve bunların unsurlarını bir hat boyunca açımlayanlar dillerdir. Eğer diller için pozitif bir zaman varsa, bunu dışarıda, tarih cephesinde değil de, kelimelerin düzenlenişinde, söylemin oyuğunda aramak gerekir.

Bediüzzaman’ın başlangıç cümlesi: “efkâr ve hissiyatın mecra-ı tabiîsi nazm-ı maanidir” (Muhâkemât) üzerine bütün dil teorilerine karşılık bir mevki inşa etmek elzemdir. Yeni teknoloji ve sanatlar bizi buna mecbur ediyor. 

Okunma Sayısı: 367
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: İnsanî yardımı engellemek soykırımın devamıdır

    Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek

    Fenerbahçe, penaltı atışlarıyla Avrupa'ya veda etti

    Dijital bağımlılık kalıcı ve ciddî bir dert

    Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali-14-Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli - ''Ey darda kalanların dualarına cevap veren''

    Hekimler 14 Mart’ı bayram olarak kutlayamıyor - Sağlıkta şiddete bakanlık seyirci

    Hazine, rekor açığını cezalarla kapatacak

    Kanun kabul edildi, endişeler devam ediyor

    Kur'ân aklı ikna eden delillerle doludur

    RNE Akademik Kurulu toplandı çalışma esasları ele alındı

    İflas ve konkordatolar rekor üstüne rekor kırdı

    Ekonomi düzelmez, çare erken seçim

    Uysal: Korkmuyoruz

    Esenyurt'ta bir öğretmene 44 öğrenci düşüyor

    Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasında uzlaştı

    Rögarlardaki patlama sonrası Texas Teknik Üniversitesi geçici olarak kapatıldı

    Mumya satmaya çalışan şüpheliler adliyeye sevk edildi

    Karamürsel’de ihlâs ve uhuvvet iftarı

    Rusya, Suca'yı geri aldı - Ukrayna: Rusya, Suca'yı neredeyse tamamen yok etti

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi ve ahlâk
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan’da evrad ve ilmî derslerle meşguliyet
    Cevher İLHAN

    “Suriye’nin taksimi” protokolü
    Şükrü BULUT

    Olayları Bediüzzaman’sız anlamak zor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Diyalog iyidir, fenâlığa mânidir
    Ahmet ÖZDEMİR

    Nefis nedir?
    Ali FERŞADOĞLU

    Gel gönül oruç ile Hakka gidelim!
    İbrahim Günaydın

    Abraş, kel, kör

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.