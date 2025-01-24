"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2025 CUMA - YIL: 55

Sağlam bir vücut için sağlam bir yol

Caner KUTLU
24 Ocak 2025, Cuma
“Bu hizmet-i Kur’âniyede bulunan kardeşlerinizi tenkid etmemek ve onların üstünde faziletfüruşluk nev’inden gıbta damarını tahrik etmemektir.

Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkid etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalb ruhun ayıbını görmez. Belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder; yoksa o vücud-u insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır. Hem nasıl ki bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabetkârane uğraşmaz, birbirinin önüne takaddüm edip tahakküm etmez, birbirinin kusurunu görerek tenkid edip sa’ye şevkini kırıp atalete uğratmaz. Belki bütün istidadlarıyla, birbirinin hareketini umumî maksada tevcih etmek için yardım ederler, hakikî bir tesanüd bir ittifak ile gaye-i hilkatlerine yürürler. Eğer zerre mikdar bir taarruz, bir tahakküm karışsa; o fabrikayı karıştıracak, neticesiz akîm bırakacak. Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak.”1

Bu ifadeleri şöyle yorumlamak da mümkün olabilir:

İnsanların fıtratı gereği vücud bütünlüğü sadece maddî değil, manevî organları için de söz konusudur. Bu insana ulaşmak için herhangi bir kapıdan girmek yeterlidir. İnsan bin kapılı bir saraydır. Bu kapılar maddî ve mânevî organları, parçaları, menfezleri, koridorlarıdır. Herhangi biri açıksa diğerleri de açılacak demektir. Bu vücud bütünlüğüne sahip olduğunu gösterir.

Meselâ; bir insan güzel gördüğünde güzel de işitir, güzel de koklar, güzel de hisseder.

Meselâ; güzel bir koku, bir kapıdır. Güzel bir bakış, bir söz, güzel bir duygu.

Bir kapıyı açan içeriden diğerlerini de açabilme imkânına kavuşmuştur. Çünkü gerçekten bozulmamış bir insanda bütünlük, birlik vardır. Merkezî bir kilit sistemi gibi... Bu bozulduğunda zaten o insan madden ya da manen ölmüştür. Bu durumda yapacak bir şey de yoktur.

Buna pek çok örneği Üstad veriyor. Sadece bir tanesi:

“Eğer hasmını mağlub etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü eğer fenalıkla mukabele edersen, husumet tezayüd eder. Zahiren mağlub bile olsa, kalben kin bağlar, adaveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen, nedamet eder; sana dost olur. “Şeref ve izzet sahibi birine iyilik etsen, onu elde edersin. Aşağılık ve kötü birine iyilik etsen, o daha da azar.”2 hükmünce; mü’minin şe’ni, kerîm olmaktır. Senin ikramınla sana musahhar olur. Zâhiren leîm bile olsa, iman cihetinde kerîmdir. Evet fena bir adama ‘İyisin iyisin’ desen, iyileşmesi ve iyi adama ‘Fenasın fenasın”‘desen, fenalaşması çok vukubulur.”3

Meselâ:

Böyle “fenadan çıkmış iyi bir söz” var: Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Sağlam vücut derken vücut bütünlüğüne sahip olmaktan dem vurur. Vücudun bir bölümü sağlam ise diğer bölümleri de ona uyum sağlarlar. Bütünü güçlendirirler. Sonra o bütün her birindeki gücü olur. Hepsi birden güçlenir. (Bu mesele olumsuz tarafından da tartışılır. Bir organdaki sorun vücudu ele geçirir ve öldürür, şeklinde... Bardağın yarısında durum olumsuzsa diğer yarısı ise olumludur. O hâlde, biz de olumlu tarafını düşünüyoruz)

Bu yüzden bir yerden başlamak lâzım. Sonunda bütün vücud maddî ve mânevî olarak “bir fabrikanın çarkları” gibi nihayet hedef için birleşirler. İnsan böyledir; aile de, cemaat de, toplum da millet de... Nihayette insanlık da böyledir.

Fabrika sahibi fabrikayı dağıtmadan...

Dipnotlar:

1- Lemalar, s. 275.

2- Şerh-i Divani’t-Tayyib, s. 710. Mütenebbi’ye ait bir beyit.

3- Mektubat, s. 312.

Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump’tan Putin’e: Savaşa son verin

    Almanya'dan İsrail'e: “İşgalci yerleşimcileri durdur”

    Rutte: Muhtemel bir Ukrayna mağlubiyeti NATO'ya trilyonlara mal olur

    Los Angeles yeniden yanıyor

    79 kişinin öldüğü yangın faciasına ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi

    Pencereden atlayarak kurtulmuşlar

    Lübnan'dan İsrail'e geçerken irtibat kesilen 3 Türk vatandaşına ilişkin temaslar sürüyor

    İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkesi 633 kez ihlal etti

    Kartalkaya'daki otel yangınında vefat eden 78 kişinin kimlikleri tespit edildi

    Sistem bozuk, kuralsızlık hâkim - Yargı süreçleri işletilsin

    Dünya acımızı paylaştı

    Gazze’de kaybedecek zaman yok

    'İsrail’le ticaret normalleşebilir'

    MSB, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını açıkladı

    Sorumlular hesap versin

    AB ile ilişkilerimiz normalleşmeli

    Hukuk zorlanıyor

    Fransa, Esad için yeni bir tutuklama emri çıkardı

    'Deprem fırtınası yaşanabilir'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tamirat tedrici ve yorucudur
    Faruk ÇAKIR

    Kıyamet bundan kopar
    Ahmet DURSUN

    Eksen kayması
    Cevher İLHAN

    “Süreç”in çözüm çaresi
    Ali FERŞADOĞLU

    Gönül ve ülkeler kelâm ile fethedilir
    Ahmet BATTAL

    Yapay zekâ ve Risalepedia
    Risale-i Nur'dan

    Dünya, büyük bir manevî buhran geçiriyor
    Abdurrahman AYDIN

    Mezhep ihtilaflarının sebep ve hikmetleri - 1
    Caner KUTLU

    Sağlam bir vücut için sağlam bir yol

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.