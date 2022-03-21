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22 MART 2022 SALI - YIL: 53

132 yolcuyu taşıyan China Eastern Havayolları'na ait uçak düştü

21 Mart 2022, Pazartesi 19:30
Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, ülkenin güneybatısındaki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde düştü.

Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının, Vucou şehrinin Tıng ilçesi kırsalında dağlık bölgeye düştüğü belirtildi.

Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'ya giden "Boeing 737-800" tipi yolcu uçağı, 123 yolcu ve mürettebattan 9 kişi taşıyordu.

Görgü tanıkları uçağının parçalandığını aktarırken henüz can kaybı bildirilmedi.

Uçağın düştüğü bölgeden dumanların yükseldiğini ve uçağa ulaşmaya çalışanların orman yollarında enkaz parçalarını bulduğunu gösteren görüntüler internette yayıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, kazanın ardından arama ve kurtarma çabalarının seferber edilmesi talimatını verdi.

Sivil Havacılık İdaresi, acil durum mekanizmasını devreye sokarak kaza bölgesine inceleme ekipleri gönderirken, komşu Yünnan ve Guandgong eyaletlerinden itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye sevk edildi.

Kazanın sebebi henüz bilinmiyor.

Gizemli dikey dalış

"FlightRadar24.com" internet sitesinin verilerine göre, "5735" sefer sayılı China Eastern yolcu uçağı, 30 bin fit (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyir halindeyken yerel saatle 14.20'de, saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçti ve bir buçuk dakika içinde yere çakıldı.

İnternette paylaşılan, uçağın düşüşünü gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası kaydında da bir yolcu uçağının derin dikey dalış halinde burnunun üzerinde irtifa kaybettiği görüldü.

Uçağın Vucou şehri üzerindeyken yer merkezleriyle bağlantısının kesildiği bildirildi.

 Uçak 6,5 yıldır hizmet veriyordu

ABD'li üretici tarafından 2015 yılında hava yolu şirketine teslim edilen "Boeing 737-800" tipi uçak, 6,5 yıldır hizmet veriyordu.

China Southern ve Air China ile birlikte Çin'in en büyük üç hava yolu şirketinden biri olan China Eastern'ın 600'den fazla uçaktan oluşan filosunda 109 adet Boeing 737-800 bulunuyor.

Hava yolu şirketi matem işareti olarak web sitesini siyah ve beyaza çevirdi.

Kısa ve orta mesafelerde en çok tercih edilen yolcu uçağı

Boeing'in, ilk kez 1997'de piyasaya sürdüğü 737-800 tipi uçak, dünyanın en tercih edilen dar gövdeli yolcu uçakları arasında bulunuyor. Çift motorlu, tek koridorlu uçaklardan bugüne kadar 5 bin 200'den fazla üretildi.

737-800'lerin bugüne kadar karıştığı en ölümcül olay, Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları'nın Ukrayna Havayolları'na ait bir yolcu uçağını yanlışla vurmasının ardından yaşanmıştı. Olayda uçaktaki 176 kişi hayatını kaybetmişti.

737 Max'lere uçuş yasağı getirilmişti

Boeing'in aynı segmentte ürettiği yeni nesil "737 Max" tipi yolcu uçaklarına, uçuş kontrol yazılımdaki bir hatanın 2018'de Endonezya'da ve 2019'da ise Etiyopya'da iki ölümcül kazaya yol açmasının ardından çok sayıda ülkede ve Çin'de uçuş yasakları getirilmişti.

Yapılan incelemelerin ardından her iki kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.

Firmanın yazılım hatasını düzeltmesinin ardından ülkeler uçuş yasaklarını kaldırmış, Çin Sivil Havacılık İdaresi de 2 Aralık'ta uçakların yeniden seferlere başlamasına izin vermişti.

China Eastern uçakları daha önce iki kaza yapmıştı

China Eastern Havayolları'na ait "5398" sefer sayılı Şıncın-Fucou uçağı, 26 Ekim 1993'te Fucou Yişu Havaalanı'na yağmurlu ve rüzgarlı havada inişi sırasında piste çakılmıştı. Kazada uçaktaki 80 yolcudan ikisi hayatının kaybetmişti.

"Baotou Hava Felaketi" olarak adlandırılan diğer kazada ise "5210" sefer sayılı China Eastern Havayolları uçağı, 21 Kasım 2004'te, Pekin aktarmalı Şanghay'a gitmek üzere İç Moğolistan'ın Baotou Erliban Havaalanı'ndan kakışından bir süre sonra havaalanı yakınındaki Nanhay Parkı'ndaki göle çakılmış, kazada uçaktaki 53, yerdeki 2 kişi hayatını kaybetmişti.

En son uçak kazası 2010'da yaşanmıştı

Çin, havacılık açısından güvenli, uçak kazalarının nadir görüldüğü bir ülke olarak biliniyor.

Sivil Havacılık İdaresi yetkilisi Cu Tao, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Çin hava yolu şirketlerinin 100 milyon saatin üzerinde kazasız güvenli uçuş yaptığını bildirmişti.

Ülkede en son 2010'da, Hınan Havayolları'na ait "8387" sayılı yolcu uçağı kuzeydoğudaki Heylongciang eyaletinin Harbin ve Yiçun şehirleri arasında yaptığı seferde sisli havada Yichun Lindu Havaalanı'na inişi sırasında düşmüş, kazada uçaktaki 96 kişiden 44'ü yaşamını yitirmişti.

Türkiye'den Çin'deki uçak kazasında ölenler için taziye mesajı

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in Guangşi Cuang​​​​​​​ Özerk Bölgesi'nde meydana gelen uçak kazasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada "Yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına ve Çin hükümeti ile halkına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden gün içinde yapılan açıklamada, China Eastern Havayolları'na ait 123'ü yolcu ve 9'u mürettebat olmak üzere 132 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde kaza yaptığı kaydedilmişti.

Bölgeye bağlı Vucou şehrinin Tıng ilçesi kırsalında dağlık bölgede düşen uçağın, Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den, Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'ya sefer düzenlediği aktarılmıştı.

AA

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