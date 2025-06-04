"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Şirin Barla'nın en gözde mekânı... Yeni Asya Sosyal Tesisleri yenilenmiş yüzüyle misafirlerini bekliyor

04 Haziran 2025, Çarşamba 09:42
Barla, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin sürgün olarak gönderildiği 1927 senesinden itibaren manevî bir merkez oldu.

Hasan Koç-Barla

Risale-i Nur Külliyatının telif edilmeye başladığı yer olan Barla’da sekiz sene ikamet eden Bediüzzaman, o belde halkın sevgisini kazanmış, sadık talebeleri ve faal kâtipleri ile nurların neşrini gerçekleştirmiştir.

Risale-i Nurların yazılması ve neşriyle ilgili faaliyetler Barla'daki mekânları da kıymetli ve değerli kılmıştır. Bu sebeple Barla’nın önemi gün geçtikçe artmaktadır.

Uzak şehirlerden nur menzillerini ziyarete gelen insanlar, okuma programı düzenleyen gençler, aileler, Barla’nın manevî havasında nefes almak isteyen, yeşil mekânlar, dağlarda çam kokusu, göl manzarası ile tatil yapmak isteyenler huzur içinde manevî bir atmosferde kalabilecekleri güvenilir bir yer arar.

Yeni Asya Barla Sosyal Tesisleri işte bize bu fırsatı sunmaktadır. 

Yeni haliyle Barla Sosyal Tesisleri; temiz, bakımlı, güvenli, restore edilmiş odalar, insan sağlığına, huzur ve rahatına uygun düzenlemeler, mutfak, yemekhane, kantin ve çevre düzenlemeleri yanında, güler yüzlü insanların hizmet verdiği aile sıcaklığı ve samimiyeti ile kendi evinizde hissedeceğiniz bir atmosfere kavuşmuştur.

Özellikle dinlenme tesisleri ve otellerde yangın gibi ani durumlara karşı alınan tedbirler konaklama tercihinde önemli bir seçenek haline gelmiştir.

Barla Sosyal Tesisleri yangın merdivenleri, yangın sensörleri ve yangına karşı önceden haber veren uyarıcı sistemleri ile bu konuyu başarı ile halletmiştir. 

Başlatılan yeni otopark çalışması çok sayıda aracın aynı anda bulunabileceği bir geniş alan oluşturmaktadır. 

Yeni resepsiyon girişi modern şekilde tasarlanmış ve eski resepsiyon girişini ise kütüphane olarak düzenleme çalışmaları başlamıştır. 

Tesiste çocuklar da unutulmamış, çocuklar için çeşitli kümes hayvanlarının bulunduğu bir alan oluşturularak köy hayatını tanımaları amaçlanmaktadır. 

Konaklayanların her türlü ihtiyaçlarını karşılaşabileceği kantinin açılması için satış mekânı çok güzel bir tasarımla hazır hale getirilmiş.

Emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

***

ODA VE YEMEK FİYATLARI

Ön bina

Giriş kat zemin 1500₺

İkinci kat suitler 2000₺

Arka bina suitler 2500₺

Kahvaltı 200₺

Akşam yemeği 300₺

İrtbat tel: 

Ubeyd ÖNBAŞ

0532 427 26 60

 

Okunma Sayısı: 1079
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hür

    4.6.2025 11:18:54

    Emeği geçen herkesten Allah razı olsun Sayın yazar bilgilendirme yazınız için de teşekkürler

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Sanal kumar ve bağımlılık büyük bir yara

Plastik kirliliği küresel bir kriz haline geldi

Bayramda yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

400'den fazla İspanyol edebiyatçı: Gazze'de işlenen katliamı kınıyor ve lanetliyoruz!

Brezilya: Gazze'de olanlar bir soykırımdır; savaşla ilgisi olmayan kadınlar ve çocuklar öldürülüyor!

Trabzon'daki şiddetli yağışta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

LGS giriş belgeleri yayımlandı

Mescid-i Aksa'daki tahrik, baskın ve ihlaller devam ediyor!

Danimarka: Avrupa tarihi ölçekte zorluklarla karşı karşıya

Fransa'da Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı - CMR: Bu alçak eylem, nefrete dayalı saldırı serisinin bir parçası!

Diyanet yasakçı bir tavır almamalı

Nijerya'daki sellerde 500'den fazla kişi kayboldu

Kırım'da deniz yolu taşımacılığı durduruldu

Kanada ulusal polisi Gazze'deki savaş suçlarını soruşturuyor

Suriye'yi de tehdit etti

'Rusya, Ukrayna'ya "ciddi" karşılık verecek'

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem gözlemlendi

Yunanistan'da 15 yılda 20 bin doktor yurt dışına göç etti

İngiltere Başbakanı: Ülkemizi savaşa hazır hale getireceğiz

En Çok Okunanlar

Genel

Sanal kumar ve bağımlılık büyük bir yara
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Nurdan Katreler

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.