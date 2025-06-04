Şirin Barla'nın en gözde mekânı... Yeni Asya Sosyal Tesisleri yenilenmiş yüzüyle misafirlerini bekliyor

Barla, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin sürgün olarak gönderildiği 1927 senesinden itibaren manevî bir merkez oldu.

Hasan Koç-Barla

Risale-i Nur Külliyatının telif edilmeye başladığı yer olan Barla’da sekiz sene ikamet eden Bediüzzaman, o belde halkın sevgisini kazanmış, sadık talebeleri ve faal kâtipleri ile nurların neşrini gerçekleştirmiştir.

Risale-i Nurların yazılması ve neşriyle ilgili faaliyetler Barla'daki mekânları da kıymetli ve değerli kılmıştır. Bu sebeple Barla’nın önemi gün geçtikçe artmaktadır.

Uzak şehirlerden nur menzillerini ziyarete gelen insanlar, okuma programı düzenleyen gençler, aileler, Barla’nın manevî havasında nefes almak isteyen, yeşil mekânlar, dağlarda çam kokusu, göl manzarası ile tatil yapmak isteyenler huzur içinde manevî bir atmosferde kalabilecekleri güvenilir bir yer arar.

Yeni Asya Barla Sosyal Tesisleri işte bize bu fırsatı sunmaktadır.

Yeni haliyle Barla Sosyal Tesisleri; temiz, bakımlı, güvenli, restore edilmiş odalar, insan sağlığına, huzur ve rahatına uygun düzenlemeler, mutfak, yemekhane, kantin ve çevre düzenlemeleri yanında, güler yüzlü insanların hizmet verdiği aile sıcaklığı ve samimiyeti ile kendi evinizde hissedeceğiniz bir atmosfere kavuşmuştur.

Özellikle dinlenme tesisleri ve otellerde yangın gibi ani durumlara karşı alınan tedbirler konaklama tercihinde önemli bir seçenek haline gelmiştir.

Barla Sosyal Tesisleri yangın merdivenleri, yangın sensörleri ve yangına karşı önceden haber veren uyarıcı sistemleri ile bu konuyu başarı ile halletmiştir.

Başlatılan yeni otopark çalışması çok sayıda aracın aynı anda bulunabileceği bir geniş alan oluşturmaktadır.

Yeni resepsiyon girişi modern şekilde tasarlanmış ve eski resepsiyon girişini ise kütüphane olarak düzenleme çalışmaları başlamıştır.

Tesiste çocuklar da unutulmamış, çocuklar için çeşitli kümes hayvanlarının bulunduğu bir alan oluşturularak köy hayatını tanımaları amaçlanmaktadır.

Konaklayanların her türlü ihtiyaçlarını karşılaşabileceği kantinin açılması için satış mekânı çok güzel bir tasarımla hazır hale getirilmiş.

Emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

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ODA VE YEMEK FİYATLARI

Ön bina

Giriş kat zemin 1500₺

İkinci kat suitler 2000₺

Arka bina suitler 2500₺

Kahvaltı 200₺

Akşam yemeği 300₺

İrtbat tel:

Ubeyd ÖNBAŞ

0532 427 26 60