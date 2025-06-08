Sivas'ta kene sebebiyle bir ölüm daha!

Sivas'ın Zara ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören kişi öldü.

Kurban Bayramı öncesinde kene riskine karşı dikkat edilmesi gereken uyarılar

Kene vakalarında artış: "Toplu iğne başı kadar küçük olabilir"" Gölbaşı köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 2 çocuk babası 38 yaşındaki Yavuz Vural'a 10 gün önce 3 kene yapıştı. Vural, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Zara Devlet Hastanesine götürüldü. Durumu ağırlaşan Vural, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Vural, kurtarılamadı. Öte yandan, Koyulhisar ilçesinde önceki gün KKKA nedeniyle ölen 80 yaşındaki Mahmut Ağcabal'ın cenazesi de toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı. AA

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