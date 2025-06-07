Bayramın ilk gününde de devam eden İsrail saldırılarında 31 Filistinli şehit oldu

İsrail ordusunun, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 31 Filistinli şehit oldu.

Gazze'de İsrail'in yıktığı camilerin enkazında Bayram namazları kılındı...

İsrail savaş uçakları Han Yunus kentinin çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi. Bununla eş zamanlı kent yoğun topçu ateşine maruz kaldı. İsrail savaş uçakları alçak uçuş yaptı; yerleşim bölgelerine yoğun ateş açıldı.

Han Yunus’un Batn es-Semin, Kizan en-Neccar, Satr el-Garbi, Ketibe bölgeleri ile Refah kentinin doğusundaki bölgelere de yoğun topçu saldırıları düzenlendi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail, Han Yunus kentinin batısında yerinden edilenlerin sığındığı çadırların arasında bulunan telefon şarj noktasını bir insansız hava aracıyla (İHA) vurdu.

Saldırıda 3 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin Han Yunus kentindeki Saraya Cezaevi yakınlarında ateş açması sonucu Ömer Katati isimli Filistinli bir çocuk şehit oldu.

Ayrıca daha önce İsrail saldırılarında ağır yaralanan Ömer Medhun’un da öldüğü kaydedildi.

İsrail'in Han Yunus’un doğusundaki Abasan el-Kebira beldesine yönelik saldırısında bir Filistinli daha öldü.

Han Yunus'un Mevasi bölgesinde 2, Satr el-Garbi bölgesinde de 2 Filistinli şehit oldu.

Sağlık görevlilerine göre İsrail askerlerinin, Refah’ın batısındaki ABD şirketinin "yardım dağıtım" merkezi yakınlarında sivillere ateş açması sonucu 8 Filistinli şehit oldu, 61 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ni ve Cibaliya beldesinin merkezini de hedef aldı.

İsrail'in Cibaliya'da sivillere ait evleri hedef alması sonucu 10 Filistinli öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bir eve düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinli öldü.

İsrail, bayram sabahı da Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam etti

Görgü tanıkları, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde, sabah saatlerinde İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından eş zamanlı saldırılar düzenlendiğini aktardı.

İsrail ordusu, kentin orta, kuzey ve doğu kesimlerinde de benzer saldırılar gerçekleştirdi.

Batn es-Semin, Kizan en-Neccar, Satr el-Garbi ve Ketibe bölgeleri ile Refah’ın doğusundaki mahalleler topçu atışlarına maruz kaldı.

İsrail bombardımanı ve topçu atışları nedeniyle Han Yunus’un güneyinden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Hastane kaynaklarına göre, Han Yunus’taki Saraya Cezaevi yakınlarında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu Ömer Raid Ahmed el-Kutati şehit oldu.

Ayrıca, daha önceki saldırılarda ağır yaralanan Ömer Amir el-Medhun da şehit oldu.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Han Yunus’un kuzeyinde bazı binaları havaya uçurduğunu kaydetti.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi İsrail'in kara saldırılarının hedefi olurken Cibaliya'nın merkezi de yoğun hava saldırılarına maruz kaldı.

Arife gününde İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda aralarında çocuk, kadın ve gazetecilerin de bulunduğu 41 Filistinli şehit oldu.

Bayram namazı enkazlar üzerinde kılındı

Gazze Şeridi'nde bu Kurban Bayramı'na da soykırımın gölgesinde girildi.

Soykırım ve açlığa maruz kalarak yaşam mücadelesi veren Filistinliler, yıkılmış evlerinin enkazı üzerinde bayram namazlarını eda etti.

Saldırılar nedeniyle Gazze’deki yaşam şartları "felaket düzeyine" ulaşmış durumda.

İsrail ordusunun, Gazze'de yardım almaya çalışanlara yönelik saldırılarında son 10 günde 110 Filistinli öldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 27 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında yardım merkezlerine düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Refah’taki yardım dağıtım merkezinde sivillere ateş açması sonucu 8 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı belirtildi.

Son saldırıyla birlikte, 27 Mayıs'tan bu yana düzenlenen saldırılarda toplamda 110 Filistinlinin öldüğü, 583 kişinin yaralandığı, 9 kişinin ise cesedine ulaşılamadığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 226 gazeteciyi öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürdüğü gazetecilerin sayısının 226'ya ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun dün Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi avlusuna düzenlediği saldırıda ağır yaralanan El-Arabi televizyon kanalında kameraman olarak görev yapan Filistinli gazeteci Ahmed Kalca'nın bugün şehit olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri sistematik şekilde hedef aldığı ifade edilen açıklamada, İsrail'in basın mensuplarına yönelik saldırıları en şiddetli ifadelerle kınandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze Şeridi'nde işgali kalıcı hale getirecek yeni saldırı planlarını onayladı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze Şeridi'nde işgalin genişletilmesi ve kalıcı hale getirilmesi kapsamındaki saldırılara ilişkin yeni planları onayladığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, yeni plan kapsamında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar genişletilecek.

Zamir'in İsrail ordusunun üst düzey komutanlarının katıldığı bir toplantıda Gazze Şeridi'ne yönelik yeni saldırı planlarını onayladığı aktarıldı.

Toplantıda, bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde meydana gelen ve 4 İsrail askerinin ölümü, 5 askerin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili olarak Genelkurmay Başkanı'na ilk soruşturma raporunun sunulduğu kaydedildi.

Bugün sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde girdikleri binaya yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 4 İsrail askeri ölmüş, 5'i ise yaralanmıştı.

Batı Şeria’daki Filistinliler bayram namazını İsrail saldırılarının gölgesinde kıldı

Filistinliler, Batı Şeria’nın tüm kent ve beldelerindeki camilerde ve açık alanlarda bayram namazını kıldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı’nda yakınlarını ziyaret etmek için mezarlığa gitmek isteyen Filistinlilere engel oldu.

Beytüllahim kentinde de binlerce Filistinli, bayram namazını Ömer bin Hattab Camisi önündeki meydanda kıldı.

El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ndeki Filistinliler, İsrail güçlerinin Eski Şehir'i çevreleyen kontrol noktalarında uyguladığı sıkı uygulamalara rağmen bayram namazını eda etti.

El Halil kentindeki Vakıflar Müdürü Muncid el-Caberi yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçleri Harem-i İbrahim Camisi'ni teslim etmeyi ve caminin doğu kapısını açmayı reddetti." ifadesini kullandı.

Söz konusu durumun bu yıl 7. kez yaşandığını vurgulayan Caberi, İsrail'in ramazan ayının cuma günleri ile Kadir Gecesi’nin yanı sıra Ramazan ve Kurban bayramlarında da camiyi teslim etmeyi reddettiğini hatırlattı.

İsrail ordusu ayrıca, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Batı Şeria’daki kent ve beldelere baskınlar düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Baskınlar özellikle Batı Şeria’nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde yoğunlaştı. İsrail güçleri kentteki mahallelere girerek ateş açtı ve gaz bombaları kullandı. Baskında bir Filistinli yaralanırken, 2 Filistinli gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

Gazzeliler Kurban Bayramı'nın ilk günü kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret etti

Gazze Şeridi'nde Filistinliler savaşın gölgesinde geçirdikleri Kurban Bayramı'nda İsrail saldırıları sonucu hayatlarını kaybeden yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü soykırımda şehit olanların defnedildiği yerlerden biri olan Han Yunus Kabristanı, sade hali ve çevredeki harabeye dönmüş yıkık evlerle Gazze'de yaşanan trajedinin vahametini ortaya koyuyor.

Han Yunus Kabristanında yakınlarının mezarlarının başında hüzünle dua eden onlarca Filistinliyi görüntüledi.

Amal ed-Dah isimli Filistinli kadın, İsrail saldırılarında kaybettiği oğlu, kızı ve torunlarının mezarları başında Kur’an okuyarak dua etti.

Yakınlarının mezarları başında göz yaşı döken Dah, "Burada oğlum ve 7 çocuğuyla birlikte şehit düşen kızım yatıyor." dedi.

Gazze'de yaşanan acıların kelimelerle tarif edilemeyeceğini söyleyen Dah, "Bizim için artık bayram yok, burada ölümden sonrasını düşünmek, dünyadan daha anlamlı geliyor. Herkes sokakta, kimsenin başını sokacak bir evi kalmadı. Umarım seneye daha iyi koşullarda yaşarız." diye konuştu.

İsrail saldırılarında kaybettiği yakınlarının mezarı başında dua eden Filistinli Um Ahmed Uveyde de, "Bu savaş, abluka ve açlık altında, kurban kesmeden ve sevdiklerimizden uzakta kutlamaya çalıştığımız ikinci Kurban Bayramı." dedi.

Uveyde, İsrail saldırılarının durmasını ve yeniden kurban kesebilecekleri huzurlu bir bayram geçirmeyi diledi.

Arap dünyasına seslenen Uveyde, "Gazze halkına destek olunması ve bu soykırım savaşının sona erdirilmesi için harekete geçilmesi" çağrısı yaptı.

İsrail ordusundan Bayramın ilk gününde Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere batıya sürgün emri

İsrail ordusu, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Gazze Şeridi'nin kuzeyine saldırı tehdidinde bulunarak buradaki Filistinliler için batıya sürgün emri yayınladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi'nin numaralandırılmış küçük bloklara bölündüğü ve "yasak bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita yayımladı.

İsrail ordusu, dünyanın en yoğun nüfusuna sahip Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri, Akdeniz kıyılarında dar alanlarda nüfus yığılmasına zorlamayı sürdürdü.

Adraee, haritada 608, 609, 615, 616 şeklinde numaralandırılmış bloklarda yaşayan Gazze Şeridi sakinlerine bir an önce bulundukları bölgenin batısına göç etmeleri talimatı verdi.

Bunun saldırı öncesi son uyarı olduğunu aktaran Adraee, bölgede çatışmaların yaşanacağına işaret ederek saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtım alanına giriş uyarısı

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi sakinlerine, onlarca Filistinlinin İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu şehit olduğu İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtım alanlarına akşamları yaklaşmama uyarısında bulundu.

Ordudan yapılan açıklamada, alanların sabah 06.00 ile akşam 18.00 arasında açık olduğu ve giriş-çıkışlarda görevlilerin talimatlarına uyulması gerektiği öne sürüldü.

Günün diğer saatlerinde bölgenin "kapalı askeri bölge" olduğu kaydedilen açıklamada, akşam 18.00 sabah 06.00 saatleri arasında bölgeye kesinlikle yaklaşılmaması gerektiği belirtilerek "Giriş hayatınız için ciddi bir risk oluşturmaktadır." tehdidinde bulunuldu.