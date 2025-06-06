Fransa'da camide Kur'an'ı yakan cani, 30 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak

Fransa'nın Rhone vilayetine bağlı Villeurbanne kentinde camiye girerek Kur'an-ı Kerim yakan kişinin, 30 Temmuz'da hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Fransa'da Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı - CMR: Bu alçak eylem, nefrete dayalı saldırı serisinin bir parçası! Le Figaro gazetesinin Lyon Savcılığına dayandırdığı habere göre, Villeurbanne'daki Errahma Camisi'nde 2 Haziran'da Müslüman karşıtı eylem sonrası gözaltına alınan 27 yaşındaki kişi, Kur'an-ı Kerim'i yaktığını kabul etti. Söz konusu şahıs, ırk, etnik köken, milliyet veya dini saikle mala zarar verdiği ve hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yargılanacak. Lyon Cumhuriyet Savcısı Thierry Dran, 30 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak şahsın, bu tarihe kadar tutuklanmasını talep etti. Ruhsal rahatsızlıkları nedeniyle yıllardır tedavi gören şahıs, yargılama öncesinde psikiyatrik muayeneden geçecek. Olay Villeurbanne kentindeki Errahma Camisi'nde 2 Haziran'da yaşanan olayda bir kişi sabah namazından 20 dakika önce camiye girerek Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Yaktığı Kur'an-ı Kerim'in kalıntılarını caminin kapısına bırakan şahıs olay yerinden kaçmıştı. Söz konusu şahıs 3 Haziran'da Villeurbanne'da yakalanarak, gözaltına alınmıştı. AA

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