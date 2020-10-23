Fransız avukat Alimi, Müslümanları savundu

Fransa’da İnsan Hakları Liginin (LDH) avukatı Arie Alimi, geçen hafta bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmüş halde bulunmasının ardından Fransız siyasetçilerinin büyük bölümünün Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunduğunu, bunun sonucu olarak başşehir Paris’te başörtülü 2 kadının saldırıya uğradığını belirtti.

Okunma Sayısı: 299

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.