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24 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Fransız avukat Alimi, Müslümanları savundu

23 Ekim 2020, Cuma 23:33
Fransa’da İnsan Hakları Liginin (LDH) avukatı Arie Alimi, geçen hafta bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmüş halde bulunmasının ardından Fransız siyasetçilerinin büyük bölümünün Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunduğunu, bunun sonucu olarak başşehir Paris’te başörtülü 2 kadının saldırıya uğradığını belirtti.

Alimi, kamu yayıncısı France Info’ya verdiği demeçte, ülkede son günlerde Müslümanları hedef alan açıklamaları ve Müslüman derneklere yapılan baskınları değer- lendirdi. Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim’de bir öğretmenin başı kesilmiş halde bulunmasının ardından Fransız siyasetçilerinin büyük bölümünün ve medyanın özellikle Müslümanları hedef alan ve ülkeyi bölen açıklamalarından korktuklarını belirten Alimi, “Fransa’daki Müslümanlar hakkında çok sert sözler duyuyoruz. Aynı zamanda Müslümanları hedef alan çağrılar duyuyoruz.” ifadesini kullandı. Fransız avukat, ülkede düzenlenen saldırılardan hemen sonra Müslümanlara karşı ayrımcılık yapıldığına dikkati çekti.

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AA

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