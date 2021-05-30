'İsrail, aileleri hedef alan 19 "katliam" işledi'

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in son saldırılarda, aileleri hedef alan 19 "katliam" gerçekleştirdiğini belirtti.

“Filistinli çocuklar” manşeti rahatsız etti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işlenen 19 katliamda 41'i çocuk, 25'i kadın 91 Filistinlinin şehit olduğu ifade edildi.

Katliamlarda hedef alınan ailelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, en çok can kaybının El-Kulek ailesine yönelik saldırıda yaşandığı ve ailenin 8'i çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 21 ferdinin vefat ettiği kaydedildi.

Açıklamaya göre Ebu Avf ailesi de evlerini hedef alan saldırıda 1'i çocuk, 5'i kadın 9 üyesini kaybetti. Gazze'nin kuzeyindeki bir eve düzenlenen saldırıda ise Et-Tanani ailesinden 4'ü çocuk, 1'i kadın 6 Filistinli vefat etti.

Saldırılarda El-Mısri, El-Attar, El-Hadidi, Ebu Hatab, Uşkentena ve El-İfrenci ailelerinin her biri de beşer ferdini kaybetti.

Şerir ve Emn ailelerinden dörder, Saliha ailesinden ise 3 kişi vefat etti.

Aynı şekilde saldırılarda Et-Telbani, İsa, Arafe, Ebu Dayir, Bereke, Ez-Zubde ve El-Mensi ailelerinden ikişer kişinin vefat ettiği aktarıldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli şehit olmui, 1948 kişi yaralanmıştı.