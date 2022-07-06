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6 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Kanada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına onay verdi

06 Temmuz 2022, Çarşamba 10:29
Kanada, İsveç ve Finlandiya'nın, NATO'ya katılımına onay verdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne (NATO) katılım protokollerini onayladıklarını duyurdu.

Federal hükümetin onay sürecini hızlı bir şekilde geçirmek için hamleler yaptığını aktaran Trudeau, federal parlamentoda yapılan oylamada, Finlandiya ve İsveç'in, NATO’ya katılımlarının oy birliği ile kabul edildiğini kaydetti.

Trudeau, "Kanada, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya hızlı ve etkili bir şekilde entegre olma ve İttifakın toplu savunmasına katkıda bulunma yeteneğine tam olarak güveniyor. Finlandiya ve İsveç'in üyelikleri, NATO'yu daha güçlü hale getirecek. Tüm NATO üyelerini, düşmanların müdahale fırsatlarını sınırlamak için onay süreçlerini hızla tamamlamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Kanada, İsveç, NATO, Finlandiya
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  • Gültekin

    6.7.2022 10:43:35

    Küfür tek millettir, elbette Kanada onay verecektir, diğerlerinde onay vermeye dünden hazırlar fakat Türkiye'yi nasıl kandırabiliriz uğraşı üzerine çalışıyorlar, oyuna gelmemek gerekir, çünkü söz verip de sözünde durmayan çok Nato üyesi devletler var.

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