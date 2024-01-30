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30 OCAK 2024 SALI - YIL: 54

Teksas'taki 'dikenli tel' krizinin sebebi neydi?

30 Ocak 2024, Salı 14:58
Kaçak göçmen akışına karşı sınıra dikenli tel örülmesi ABD’de uzun zamandır tartışılıyor. Bu yüzden Teksas eyaleti ve ABD yönetimi arasında anlaşmazlık yaşandı. ABD’nin büyük bir göçmen problemi var. Ancak sosyal medyada anlatıldığı gibi bir iç savaş yok, çatışma yok. Teksas’ın bağımsızlık ilan ettiği gibi bir şey söz konusu değil.

Düzensiz göçmenler ABD'ye geçmeye devam ediyor

TEKSAS VALİSİ MAHKEME KARARINI TANIMADI

Amerika Birleşik Devletleri’nde Teksas eyaletinin göçmen akışına karşı sınıra dikenli tel örmesi uzun zamandır tartışılıyordu. ABD Yüksek Mahkemesi bu dikenli tellerin kaldırılmasına karar verse de cumhuriyetçi Teksas Valisi Gregg Abbott durumu “işgal” olarak nitelendirdi ve telleri kaldırmayacağını duyurdu. Valinin bu açıklamasına ABD genelindeki cumhuriyetçi 25 eyaletten de destek geldi.

Mahkeme kararına uymadı

Biden yönetimi ve Teksas arasında dikenli tel anlaşmazlığı yaşanıyor. ABD Yüksek Mahkemesi “dikenli teller kaldırılsın” kararı verdi. Teksas ise bu karara uymayacaklarını bildirdi. Sosyal medyada ise “Teksas bağımsızlık ilan edecek”, “25 eyalet federal hükümete başkaldırdı” gibi iddialar yer aldı. Konuyla ilgili NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay, şunları söyledi:

İÇ SAVAŞ İDDİASI GERÇEK DEĞİL

“Sosyal medyada ortaya atılan iddialarla ilgili şunları söyleyebilirim. 25 vali, ABD merkezi hükümetine başkaldırmadı. Sadece göçmenlik politikalarına itiraz etti. Sosyal medyada ‘Teksas ve Biden yönetimi arasında savaş mı var’ iddiaları var. Bu da gerçek değil. İç savaş çıktığını söyleyenler var, bu da gerçek değil.

Günde 13 bin göçmen geliyor

Peki Teksas’ta ne oluyor? Teksas, ABD’nin özel eyaletlerinden bir tanesi. En önemli özelliklerinden biri sınır eyaleti olması. Meksika ile sınırı var. ABD’ye her gün 13 bin civarı göçmen geliyor. Kimisi ABD’de kalıyor, kimisi Kanada’ya çıkıyor. Teksas Valisi dedi ki, ‘Eyalet olarak bu göçmen akınını önlemek istiyoruz. Kaynaklarımızı bunlara yetmiyor, demografik yapımız değişiyor. Gelenler içerisinde teröristler olabilir, çete üyeleri var’ dedi. Bu söylediklerinde haklılık payı var.

25 EYALETTEN TEKSAS’A DESTEK

2023 yılında ABD’ye 2.5 milyon göçmen akını yaşandı. ABD’liler bunları istemiyor. Biden hükümeti de bu konuda başarılı bir yönetim gösteremedi. Teksas Valisi bir karar aldı. Teksas ve Meksika sınırına dikenli tel ördü. Biden yönetimi, dikenli tel örmenin insan haklarına aykırı olduğunu ve tellerin kaldırılmasını istedi. Vali kaldırmadı. Biden yönetimi ABD Yüksek Mahkemesine gitti. Yüksek Mahkeme dedi ki, ‘Biden yönetiminin telleri kaldırma hakkı var.’ Teksas Valisi ‘Biz kaldırmak istemiyoruz, isterse ABD Başkanı gelsin kendisi kaldırsın.’ Bu esnada 25 eyalet valisi de Teksas Valisini destekleyen bir metin kaleme aldı. Bu 25 valinin hepsi cumhuriyetçi partiden. Trump’ı destekleyen partiden. Bunu Türkiye’den herhangi bir partiye bağlı olan 25 belediye başkanının ortak metin kaleme alması gibi düşünebiliriz.

HER ŞEY KONTROL ALTINDA

Evet Teksas ve ABD yönetimi arasında anlaşmazlık var. ABD’nin büyük bir göçmen problemi var. Ancak sosyal medyada anlatıldığı gibi bir iç savaş yok, çatışma yok. Teksas’ın bağımsızlık ilan ettiği gibi bir şey söz konusu değil. ABD’nin gündemi Teksas’ın sınır telleri değil. Sosyal medyada bir kuyuya taş atılmış gibi konu büyüdü. ABD’de yaşanan bu durum bambaşka bir şekilde aktarılmaya çalışıldı. Şu an Teksas’ta her şey kontrol altında. Sınırda bir çatışma durumu yok, iç savaş hiç yok.” (ntv.com.tr)

 

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