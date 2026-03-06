Trump: İran’da yeni lideri biz seçelim!

Amerikan Axios haber portalına telefonla mülakat veren ABD Başkanı Trump, İran’la ilgili güncel duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD-İsrail saldırılarında öldürülen İran’ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney’in oğlunun isminin öne çıktığını gördüğünü ifade ederek, “Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney’in oğlu önemsiz biri. Venezuela’da Delcy Rodriguez’in seçilmesinde olduğu gibi, (İran’daki) bu lider seçim sürecine dahil olmam gerekiyor.” dedi. ABD Başkanı Trump, “Hamaney’in oğlu benim için kabul edilemez. İran’a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Venezuela’daki lider değişiminin “çok başarılı” olduğunu savunan Trump, benzer bir senaryonun İran’da da mümkün olabileceğini ima etti. AA

