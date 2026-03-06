"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

"Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı"

06 Mart 2026, Cuma 21:49
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı" olarak tanımladığı ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sadece dünya barışını tehdit etmediğini, ailelerin refah ve ekonomisini de olumsuz etkilediğini söyledi.

İspanya'nın güneyindeki Huelva kentinde yapılan 36. İspanya-Portekiz Hükümetler Arası Zirve'nin ardından ev sahibi ülkenin Başbakanı Sanchez ve Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ortak basın toplantısı düzenledi.

Sanchez: "Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında Orta Doğu'daki gelişmelerden "çok derin endişe duyduklarını" vurgulayan Sanchez, "Bu gerçek bir tehdit. Dünyanın barışı için tehdit olması tek başına yeterli olsa da sadece bununla kalmıyor, ailelerin refah ve huzuru, başta aile içi ekonomi olmak üzere tüm ülke ekonomisi için de bir tehdit." şeklinde konuştu.

"Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı" diyen Sanchez, şu değerlendirmede bulundu:

"ABD halkına hayranlığım, ABD başkanlığına da saygım var. Bizim pozisyonumuz çok açık. Uluslararası yasallığı savunuyoruz. Ve müttefik ülkeler arasında biri hata veya yanlış yapmışsa diğerinin bunu göstermesi iyidir. Ve bu savaş olağanüstü bir hatadır. Savaş da büyük bir hatadır ve sonuçları olacaktır. Şimdiden petrol ve gaz fiyatlarının yükselmesi, bölgedeki halkın acıları, ölenler ortadadır. Neden Ukrayna'dayız? Çünkü uluslararası hukuk ihlal edilmiştir. Bir ülkenin toprağı işgal edilmiştir. Neden Filistin'in yanındayız? Neden Gazze'deki soykırıma karşıyız? Çünkü uluslararası hukuk, aynı anlama gelen insan hakları çok açık bir şekilde ihlal edilmiştir."

"İspanya uluslararası hukukun yanında" diyen Sanchez, "Sadece bu da değil. Bugün birçok basın organında yayımlanan anketlerde de görüldüğü gibi (Her 3 İspanyol'dan 2'si savaşa karşı çıkıyor) İspanya hükümeti, büyük bir çoğunluğun da yanında." ifadelerini kullandı.

Sanchez, "İran savaşına hayır dediğimiz gibi aynı kararlılıkla, bu çatışmanın mağduru olan bir Avrupa Birliği (AB) ülkesine (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) yardım eli uzatmakta ve dayanışma göstermekte kararlıyız." dedi.

Sanchez, Doğu Akdeniz'e gönderme kararı aldıkları, "Cristobal Colon" adlı İspanya'daki en gelişmiş teknolojilere sahip fırkateynin "koruma, kurtarma, savunma ve kolektif güvenlik" amaçlı görev yapacağını söyledi.

İspanya Başbakanı, "Burada mesele İran rejiminden yana olup olmamak değil temel konu uluslararası hukuka bağlı olup olmamaktır. Biz her zaman İran rejimine karşı olduk. Bu yüzden İspanya hükümetinin tutumu tutarlı ve uyumludur. Bu savaş sadece acı, ızdırap, ekonomik sıkıntı getirecektir." değerlendirmesini yaptı.

"Müttefik ve dost ülke Türkiye'nin de yanındayız"

Diğer yandan Portekiz'in muhafazakar, sağ görüşlü Başbakanı Montenegro, ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'ya yönelik, ikili ticareti kesme tehdidiyle ilgili yöneltilen bir soruya "Tehditler çözüm yolu değildir. İran rejiminin ciddi insan hakları ihlalleri ve nükleer silahlanma politikalarına rağmen, bölgede saldırganlığın azaltılmasını savunuyoruz. Portekiz hükümeti, çatışmaları çözmenin yolu olarak diplomasi ve müzakereyi savunan ve aynı zamanda müttefikleri çatışma halindeyken her zaman onların yanında duran bir hükümettir." dedi.

Portekiz'in her zaman AB'nin, NATO'nun, Birleşmiş Milletler'in (BM) yanında olduğunu vurgulayan Montenegro, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne verdikleri destekte olduğu gibi "müttefik ve dost ülke olarak" altını çizdiği Türkiye'nin de yanında olduklarını kaydetti.

Zirve kapsamında İspanya ve Portekiz hükümetleri iklim değişikliğine karşı mücadele, sivil koruma, acil müdahaleler, sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi, rekabet gücü ve tüketici hakları, işçi hakları ve sosyal politikalar başlıklarında ikili işbirliği anlaşmaları imzaladı.

AA

