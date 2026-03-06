"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MART 2026 CUMA - YIL: 57

Irak Cumhurbaşkanı'nın eşi Şanaz İbrahim: "Kürtleri rahat bırakın, biz kiralık silah değiliz"

06 Mart 2026, Cuma
Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in eşi Şanaz İbrahim Ahmed, Kürtlerin süper güçler tarafından "piyon olarak görülmeyi kabul etmelerinin çok zor hatta imkansız” olduğunu belirterek "Kürtleri rahat bırakın. Biz kiralık silah değiliz." dedi.

Şanaz, ABD'nin İranlı Kürt muhalif grupları silahlandırıp, Tahran'a karşı savaşmaya gönderme planı olduğu yönündeki iddiaların ardından yazılı açıklama yaptı.

 

Açıklamada, Kürtlerin 1991 yılında Saddam Hüseyin rejimine karşı ayaklanmaya çağrıldığını ancak önceliklerin değişmesi ile terk edildiklerini hatırlatan Şanaz, şu ifadeleri kullandı:

"Rejim, ayaklanmayı bastırmak için helikopterler ve tanklar gönderdiğinde kimse bizim savunmamıza gelmedi. Bu anılar hala zihnimizde canlı ve kazınmış durumda. Bugün, o dönemin bize öğrettiklerini unutmuyoruz."

Yakın zamanda Suriye’de de bir deneyim yaşandığını belirten Şanaz, “Bugün, Irak'taki Kürtler nihayet bir ölçüde istikrar ve onurlu bir yaşamın tadını çıkarmaktadır. Bu nedenle, Kürtlerin dünya süper güçleri tarafından piyon olarak görülmeyi kabul etmeleri çok zor hatta imkansızdır." değerendirmesinde bulundu.

Şanaz, geçmiş deneyimlerin ortada olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Boş vaatler ortada. Kürtler, çoğu zaman sadece güçlerine veya fedakarlıklarına ihtiyaç duyulduğunda hatırlanıyor. Bu nedenle, bu çatışmaya dahil olan tüm taraflara çağrıda bulunuyorum. Kürtleri rahat bırakın. Biz kiralık silah değiliz.”

Barzani'den "Bölgemizin savaştan uzak kalması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz" açıklaması

ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalar devam ederken Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani’nin ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Barzani, açıklamasında, bölgenin “karmaşık ve hassas bir dönemden” geçtiğini belirterek, “Bölgedeki tüm sorun ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz. Bizler de IKBY'nin savaştan, felaketlerden ve acılardan uzak kalması ve korunması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, IKBY'nin bölgedeki rekabetin bir parçası olmayacağını dile getirmişti.

***

KDP’den, IKBY’nin ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaların parçası olmadığı açıklaması

KDP politbürosu, uluslararası basında "Washington yönetiminin İran'a yönelik Kürt grupları silahlandırmayı planladığı" iddialarının yer almasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Bölgedeki siyasi durumun hassas ve belirleyici bir aşamadan geçtiği hatırlatılan açıklamada, "Kürdistan bölgesinin (IKBY), parçası olmadığı bir savaş patlak verdi ve gerginlik oluşturan bir durum ortaya çıktı.” ifadelerine yer verildi.

Irak genelinin ve özellikle IKBY’nin “savaş ve çatışmalardan uzak tutulması gerektiği” belirtilen açıklamada, "yasa dışı faaliyet gösteren milislerin ve silahlı grupların bölgeye (IKBY) saldırılarının önlenmesinin amaç edilmesi gerektiği” vurgulandı.

Açıklamada, Irak hükümetinin, İsrail ve Amerika'nın İran'a karşı savaşının patlak vermesiyle başlayan ve "halk için endişe kaynağı haline gelen saldırılar karşısında anayasal ve yasal görevini yerine getirmesi" çağrısında bulunuldu.

KDP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kürdistan Bölgesi, komşularımız için endişe kaynağı olmamıştır ve olmayacaktır. Bu doğrultuda hareket etmeye devam edeceğiz. Aynı şeyi komşularımızdan beklemek de hakkımızdır."

***

ABD'nin Kürt grupları İran'a karşı silahlandıracağı iddiası

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump'ın İran'da rejimi devirmek amacıyla silahlanmaya hazır grupları desteklemeye açık olduğunu, söz konusu grupların, İran'da ABD için kara kuvvetlerine dönüştürülebileceğini belirtmişti.

Amerikan CNN televizyonu da ABD'li kaynaklara dayanarak, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığını iddia etmişti.

Söz konusu kaynaklar, ABD yönetiminin, İranlı muhalif gruplar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (İKBY) sığınan İranlı Kürt muhalefet temsilcileriyle, askeri destek sağlanması konusunda aktif görüşmeler yürüttüğünü öne sürmüştü.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ABD'nin İran'da bir halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla bölgedeki Kürt güçlerini silahlandırmayı düşünüp düşünmediği konusunda, "Başkan'ın böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler, tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 277
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Depremde enkazında 10 kişi ölmüştü: Belük Apartmanı da ruhsatsız inşa edilmiş!

    AB: Trump'ın tehditlerine "güçlü ve hızlı'' cevap vereceğiz

    Zelenskiy: ABD, İran'ın 'Şahed' tipi İHA'larına karşı bizden destek talep etti

    'A planınız başarısız oldu, B planınız da başarısız olacak'

    Irak Cumhurbaşkanı'nın eşi Şanaz İbrahim: "Kürtleri rahat bırakın, biz kiralık silah değiliz"

    Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha gönderecek

    Nahçıvan'daki İHA saldırısında İsrail'i suçladı

    Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İHA saldırısı

    İspanya, GKRY'ye destek fırkateyn gönderiyor

    İran'a onlarca yeni saldırı, Lübnan'ın güneyine genişleyen kara işgali

    Daha uzun rota olan Ümit Burnu'nda trafik artıyor

    "Alman Silahlı Kuvvetleri bu savaşa katılmayacak"

    Avrupa gaz sevkiyatını tamamen durdurmak için talimat verecek

    Pezeşkiyan İspanya'ya teşekkür etti

    İran'a karşı ABD ve İsrail'e askeri destek vermeyecek

    Küba'da termoelektrik santralinde arıza: Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı

    Tahran’da hava savunma sistemleri faaliyete geçti

    Erakçi: ABD denizde bir vahşet gerçekleştirdi, acı bir şekilde pişman olacaktır

    İngiltere , Kıbrıs’taki üssü vuran dronun İran’dan kalkmadığını teyit etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    'A planınız başarısız oldu, B planınız da başarısız olacak'
    Genel

    AB: Trump'ın tehditlerine "güçlü ve hızlı'' cevap vereceğiz
    Genel

    Irak Cumhurbaşkanı'nın eşi Şanaz İbrahim: "Kürtleri rahat bırakın, biz kiralık silah değiliz"
    Genel

    Zelenskiy: ABD, İran'ın 'Şahed' tipi İHA'larına karşı bizden destek talep etti
    Genel

    Depremde enkazında 10 kişi ölmüştü: Belük Apartmanı da ruhsatsız inşa edilmiş!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.