"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MART 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Nahçıvan'daki İHA saldırısında İsrail'i suçladı

05 Mart 2026, Perşembe 18:33
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, saldırının İran'ı suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etti.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Erakçi, ülkesinin Azerbaycan ile iyi komşuluk politikasını vurgulayarak, Tahran'ın Bakü ile tüm alanlarda ilişkilerini genişletmek istediğini dile getirdi.

Nahçıvan'da bugün düzenlenen İHA saldırısına değinen Erakçi, İran'ın bu saldırıyla bağlantısı olmadığını ileri sürdü.

Erakçi, "özellikle İsrail rejiminin bu tür saldırılarla kamuoyunu yanıltmak ve İran'ın komşularıyla olan iyi ilişkilerini bozmak amacıyla oynadığı role değinerek, son günlerde benzer örneklerin de görüldüğü" iddiasında bulundu.

İran Genelkurmay Başkanlığı da benzer açıklama yaparak Nahçıvan'da düzenlenen İHA saldırısıyla "bağlantılarının olmadığını, saldırının İran'ı suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" öne sürmüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA saldırılarının düzenlendiği bildirilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nahçıvan’a yönelik saldırıyı “terör eylemi” olarak niteleyerek, Tahran yönetiminin özür dilemesini ve konuya açıklama getirmesini istemişti.

AA

Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha gönderecek

    Nahçıvan'daki İHA saldırısında İsrail'i suçladı

    Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İHA saldırısı

    İspanya, GKRY'ye destek fırkateyn gönderiyor

    İran'a onlarca yeni saldırı, Lübnan'ın güneyine genişleyen kara işgali

    Daha uzun rota olan Ümit Burnu'nda trafik artıyor

    "Alman Silahlı Kuvvetleri bu savaşa katılmayacak"

    Avrupa gaz sevkiyatını tamamen durdurmak için talimat verecek

    Pezeşkiyan İspanya'ya teşekkür etti

    İran'a karşı ABD ve İsrail'e askeri destek vermeyecek

    Küba'da termoelektrik santralinde arıza: Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı

    Tahran’da hava savunma sistemleri faaliyete geçti

    Erakçi: ABD denizde bir vahşet gerçekleştirdi, acı bir şekilde pişman olacaktır

    İngiltere , Kıbrıs’taki üssü vuran dronun İran’dan kalkmadığını teyit etti

    Kuveyt, gıda ürünlerinin ihracatını yasakladı

    ABD'li eski askeri gözaltına alırken kolunu kırdılar: ''Lütfen ayağa kalkın, kimse artık İsrail için savaşmak istemiyor!''

    Irak-Süleymaniye'de şiddetli patlamaların duyulduğu bildirildi

    ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM! - 170 “Cennet kuşu” kasten vuruldu

    Irak karanlıkta kaldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ABD'li eski askeri gözaltına alırken kolunu kırdılar: ''Lütfen ayağa kalkın, kimse artık İsrail için savaşmak istemiyor!''
    Genel

    ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM! - 170 “Cennet kuşu” kasten vuruldu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Akaryakıt fiyatlarında ''eşel mobil sistemi'' devreye alındı
    Genel

    Irak-Süleymaniye'de şiddetli patlamaların duyulduğu bildirildi
    Genel

    Zamlar Şubat’ta patladı
    Genel

    Kuveyt, gıda ürünlerinin ihracatını yasakladı
    Genel

    Irak karanlıkta kaldı
    Genel

    Erakçi: ABD denizde bir vahşet gerçekleştirdi, acı bir şekilde pişman olacaktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.