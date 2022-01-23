Yeni Zelanda Başbakanı Omicron varyantı nedeniyle düğününü erteledi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kovid-19’un Omicron varyantına yönelik yeni kısıtlamaları duyurduktan sonra düğününü ertelediğini açıkladı.

Ardern, Aucland'da aynı aileden 9 kişide Omicron vakasının tespit edildiği bilgisini verdi. Omicron'un yayılma hızını yavaşlatmak için ülkede yeni önlemler alınacağını belirten Ardern, yakında yapılması planlanan kendi düğün törenini de ertelediğini kaydetti. Ardern, maske zorunluluğu, bir araya gelmelerde sınırlama ve aşı belgesi uygulamasına geçildiğini dile getirerek, salgın nedeniyle çok daha yıkıcı etkilere maruz kalan binlerce Yeni Zelandalıdan farkı olmadığını söyledi. Euronews Türkçe

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