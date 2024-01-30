CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın 1993 yılında henüz belediye başkanı değilken dönemin iktidarını eleştirmek için asgari ücret üzerinden yaptığı çay-simit hesabının videosunu yayınladı.

Erdoğan’ın kendi sözleriyle 2024 yılındaki asgari ücret üzerinden hesaplama Erdoğan’ın çay-simit hesabını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Koltuk derdi olanın Allah belasını versin. Recep Tayyip Erdoğan sen sadede gel. Kuru simidin fiyatı 15 TL olmuş memleketimde. Al sana 17 bin 2 TL asgari ücret, 10 bin TL emekli maaşıyla, çay simit hesabı. Cümleler ve hesaplar sana aittir ve ilginç şekilde doğrudur. 1 Simit 15 lira, 1 çay 10 lira. 3 çocuk, hatun ve sen 5 kişilik bir aile. Gün 3 öğün, ay 30 gün. Bir çay bir simit 25 lira. Bir öğünde 125 lira. 3 öğünde 375 lira. Aylık 11 bin 250 TL. Değerli kardeşlerim, bu zalim yönetim bu aziz millete 1 bardak çayla 1 simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz? Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masraflarını kim karşılayacak? Soruyorum size. İşte ekonominin durumu bu” dedi. Ankara - Mehmet Kara

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