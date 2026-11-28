Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, AKP’nin yirmi beş yıllık ekonomi karnesini anlatmak için grafiklere, tablolara gerek olmadığını, küçük bir altın hesabı yapmak yeterli olduğunu belirterek, “Yirmi beş yıl önce asgari ücretli bir aylık maaşıyla 21 gram altın alabiliyordu, bugün sadece 4,5 gram alabiliyor. Emekçinin cebinden her ay 17 gram altını bu iktidar döneminde çalıyorsunuz” dedi.

“İşçiyi ve emekçiyi çalışıp yoksullaşan, maaş alıp borçlanan, ay sonunu getiremeyen insanlar hâline getirdiniz” diye iktidara seslenen Kanko, “Sizin ekonomi politikalarınızın kazananı faiz lobileri, büyük sermaye ve ayrıcalıklı çevreler; kaybedeni ise alın teriyle geçinmeye çalışan milyonlarca emekçidir. Yirmi beş yıldır iktidardasınız; işçiye refah değil yoksulluk, güven değil borç, gelecek değil çaresizlik bıraktınız. Bu ülkenin emekçisi sizin ekonomi politikalarınızın bedelini artık ödemek istemiyor. Vatandaş artık bu soygun ve talan düzenine ‘Hayır!’ diyor” dedi. Ankara - Mehmet Kara

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