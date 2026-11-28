Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, fon krizinin reel sektör üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, vurgunun boyutlarının ilk açıklanan rakamların ve mağdur sayısının çok ötesinde olduğunu belirtti. “Bu fon krizi ekonomiyi durdurmaya doğru gidiyor” diyen Aktaş, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılardan öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin etkilendiğini vurguladı.

Krizin beraberinde getirdiği güvensizliğin dalga dalga yayıldığını ifade eden Aktaş, KOBİ’lerin “Para bulabileyim de faizi ne olursa olsun” noktasına geldiğine dikkat çekti. Konkordato ilânlarının giderek sıradanlaştığını, bankacıların bile artık konkordato sayılarına bakmaz hâle geldiğini aktaran Aktaş, krizin ekonomik sonuçlarının yeterince tartışılmadığını belirtti. “Ankara’da siyaseten listeye odaklı bir tartışma sürdürüledursun Türkiye ekonomisinin can damarı niteliğindeki KOBİ’ler açısından ortalık giderek yangın yerine dönüyor” diyen Aktaş, “Bu gidişatın sonunda üretim daha da yavaşlayacak, hatta belki de düşecek, istihdam kaybı ortaya çıkacak. Peki bunlar umursanıyor, üstünde pek duruluyor mu dersiniz, nerede!” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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