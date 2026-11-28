Uluslarası Para Fonu (IMF), Türkiye'de emekli aylıklarına iyileştirme hazırlığı yapıldığı bir dönemde şok etkisi doğuracak bir tavsiyeyle gündeme geldi. IMF, yüksek emekli aylıklarının vergilendirilmesini istedi.

Uluslarası Para Fonu (IMF), Türkiye'de emekli aylıklarına iyileştirme hazırlığı yapıldığı bir dönemde şok etkisi doğuracak bir teklifle gündeme geldi. IMF, yüksek emekli aylıklarının vergilendirilmesini istedi. Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, IMF'nin teorideki "kasap tipi yaklaşım" çerçevesinde yüksek emekli aylıklarının vergilendirilmesini gündeme getirdiğini belirterek, "Buna kadar düştüysek işler pek yolunda değildir" dedi.

IMF heyeti, Türkiye ile yürüttüğü 2026 yılı 4. madde istişarelerinin ön bulgularını içeren sonuç bildirisini yayımladı. IMF'nin, konuyla ilgili açıklamasında, enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi için daha sıkı ve öne çekilmiş bir politika bileşimine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. IMF, bu kapsamda milyonlarca emeklilerde şok etkisi doğuracak bir teklifi de gündeme getirdi.

Bildiride, geçmiş emeklilik reformlarının korunmasının ve sosyal yardımların güçlendirilmesinın kalıcı mali uyumu destekleyeceği savunularak, yüksek emekli aylıklarının vergilendirilmesi önerildi. Bildiride, "Emeklilik yaşına dair reformun 2023'te kısmen geri alınması, geçmiş reformların korunması gerektiğini gösteriyor. Bu çerçevede erken emekliliğin aktüeryal açıdan adil hale getirilmesi, en düşük emekli aylıklarının daha iyi hedeflenmesi ve yüksek emekli gelirlerinin vergilendirilmesi; yayımlanacak aktüeryal projeksiyonlarla desteklenmelidir" denildi.

"Sosyal yardım eksikleri giderilmeli"

Bildiride, sosyal yardımlara da işaret edilerek, "Sosyal yardımların yeterliliği ve kapsayıcılığındaki eksiklerin giderilmesi, hayat pahalılığı şoklarına, ücret ve emekli aylıklarında genel artışlara, sübvansiyonlara ve vergi harcamalarına kıyasla daha etkin yanıt verilmesini sağlayacaktır" denildi.

"Asgari ücret programlamasına dikkat"

IMF uzmanlarının tahminlerine göre Türkiye'nin güçlü hedefleme ve idari kapasitesinden yararlanılarak dikkatle tasarlanacak bir asgari gelir programının maliyetinin GSYH'nin yüzde 1'den düşük olacağı ifade edilen bildiride, "Hedeflenmemiş önlemlerin gözden geçirilmesiyle birlikte böyle bir program net mali tasarruf da sağlayabilir" görüşü savunuldu.

"Kasap tipi"ne Yılmaz'dan eleştiri

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, teorideki "kasap tipi yaklaşım" çerçevesinde IMF'nin 4. maddenin tamamlanması sonrası açıklamasında yüksek emekli gelirlerinin vergilendirilmesini istediğini vurguladı.

Yılmaz, ekonomik sorunlara çare olarak emekli aylıklarının bir bölümünün vergilendirilmesi önerisini, "Buna kadar düştüysek işler pek yolunda demek değildir. Zaten prim edim dengesi bozulmuş, yüksek gelir elde eden kişi sayısı yüzde 9 düzeyinde bulunurken, örneğin 50 bin TL üstü aylık alan 1,5 milyon kişi (yüzde 9,3), 80 bin TL üstü 260 bin kişidir (yüzde 1,6'dır)" diye değerlendirdi. (ANKA)