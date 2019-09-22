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TMO 10 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm alımı yapacak

22 Eylül 2019, Pazar 09:51
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, çekirdeksiz kuru üzümde 10 Eylül itibarıyla alımlara başladıklarını belirterek, "Gelinen noktada yaklaşık 10 bin ton civarında bir randevu var." dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki üzüm alım merkezini ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl üründe rekolte ve kalitenin yüksek olduğunu söyledi. 

Geleneksel ihraç ürünü olan kuru üzümü en değerli şekilde pazarlamak istediklerini dile getiren Güldal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin çekirdeksiz kuru üzümde fiyatın 10 liranın altına düşmesi halinde piyasaya müdahale edileceği yönündeki açıklamasını hatırlattı.

Güldal, şöyle devam etti:

"İlk başlarda 10 liranın üzerinde giden fiyatlar bir süre sonra 8 liraya gerilemeye başlayınca müdahale alımı kararı verdik. Bu nedenle 10 Eylül itibarıyla 9 numara üzümü 10 liradan almaya başladık. Gelinen noktada yaklaşık 10 bin ton civarında bir randevu var. Bunun 3 bin tonu teslim edilmiş durumda. Günden güne TMO'nun alımlarına ilgi fevkalade yoğunlaşmakta, bu da memnuniyet verici.

Biz şunu ifade ediyoruz, üreticimiz hiçbir şekilde üzümünü değerinin altında teslim etmesin. Kalite kriterlerine uygun olarak getirdikleri kuru üzümler eksperlerimiz tarafından değerlendiriliyor ve son derece hassas bir şekilde kıymetlendirilerek alım yapılıyor."

AA

Etiketler: TMO, kuru üzüm, alım
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